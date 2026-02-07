"Fantastischer Opa": Elizabeth Jagger schwärmt von Papa Mick

Strahlender Auftritt in Berlin: Model Elizabeth Jagger (41) hat am Rande der Marc-Cain-Show während der Berliner Fashion Week ausgeplaudert, wie sehr sie ihren berühmten Vater Mick Jagger (82) als Familienmensch erlebt. Die 41-Jährige schwärmte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: "Er ist ein fantastischer Opa, aber er ist auch noch Vater eines kleinen Kindes." Denn Mick kümmert sich nicht nur um seinen neunjährigen Sohn aus der Beziehung mit der Balletttänzerin Melanie Hamrick (38), sondern auch um Lizzys fünfjährigen Sohn.

Elizabeth machte dabei deutlich, wie normal es bei der ansonsten so glamourösen Patchwork-Familie zugeht. Ihr kleiner Sohn und ihr neunjähriger Halbbruder seien ein Herz und eine Seele und spielen, wenn sie zusammen sind, die ganze Zeit miteinander. Dass das klappt, ist kein Zufall: "Mein Vater organisiert Spieltreffen", verriet die Britin in dem Gespräch.

Dass die Familie eng zusammenhält, zeigte sich bereits an Weihnachten. Mick hatte zu seiner legendären Weihnachtsfeier nach London eingeladen und bewies dabei, wie harmonisch sein Privatleben abläuft. In den angesagten Roof Gardens feierte der Musiker mit seiner Verlobten Melanie und seiner Ex-Frau Jerry, die sich bestens verstanden und für die Kameras strahlten. Jerry teilte später auf Instagram ein Foto von der Party und schrieb begeistert: "Auf Mick und Mels Weihnachtsfeier!"

Getty Images Elizabeth Jagger beim British Museum Ball in London

Getty Images Mick Jagger bei der New York City Ballet 2025 Fall Fashion Gala im David H. Koch Theater in New York City, Oktober 2025

REX FEATURES LTD. / ActionPress Mick Jagger und seine Ex-Frau Jerry Hall