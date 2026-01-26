Verschwunden: Mick Jaggers Enkelin sucht ihren Partner Alex

Große Sorge bei Musiklegende Mick Jagger (82): Der Partner seiner Enkelin Assisi Jackson (33) wird vermisst. Alexander Key wurde zuletzt am Freitag, 23. Januar, gegen 14:20 Uhr in einem Pub im Küstenort Boscastle gesehen. Seit diesem Nachmittag verliert sich jede Spur. Der zweifache Vater war allein in der Kneipe, bevor er verschwand. Am Samstag informierte die Familie die Polizei in Devon und Cornwall, die umgehend die Suche einleitete. Assisis Mutter Jade Jagger (54) teilte laut The Sun den Aufruf, um noch mehr Augen und Ohren zu erreichen.

Die Polizei von Devon und Cornwall beschreibt Alexander als hellblond, von mittlerer Statur und für gewöhnlich in farbenfroher Kleidung unterwegs. Die Beamten seien "zunehmend besorgt", heißt es in der Vermisstenmeldung, und bitten dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Laut dem Bericht der britischen Zeitung dauern Suche und Ermittlungen an. Jade hat den Post der Ermittler auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitet, um die Reichweite zu vergrößern. Wer Informationen zu Alexanders Aufenthaltsort hat oder ihn nach Freitagnachmittag gesehen hat, soll sich direkt an die Polizei wenden.

Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Mick Jagger bei seiner legendären Weihnachtsfeier in London mit fast allen Familienzweigen vereint. Die glamouröse Veranstaltung in den Roof Gardens wurde zu einem Fest voller Harmonie und Zusammenhalt. Melanie Hamrick (38) und Jerry Hall (69) lächelten Seite an Seite, während unter den Gästen Prominente wie Gary Kemp für neugierige Blicke sorgten. Jerry teilte damals ein Foto auf Instagram und schrieb dazu: "Auf Mick und Mels Weihnachtsfeier!" Die ausgelassene Stimmung und die gegenseitige Unterstützung bei der Party machten deutlich, wie sehr sich der Musiker mit seiner Großfamilie verbunden fühlt.

