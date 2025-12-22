Idol Mick Jagger überrascht Judi Dench bei ihrem Auftritt

Großer Gänsehaut-Moment im Sondheim Theatre in London: Judi Dench (91) wurde am Sonntagabend auf offener Bühne von ihrem Idol Mick Jagger (82) überrascht. Die Oscar-Preisträgerin stand gemeinsam mit Gyles Brandreth (77) auf der Bühne, um über Stationen ihrer Karriere zu plaudern, als plötzlich der Rolling-Stones-Frontmann auftauchte – organisiert von Gyles, der den Coup laut Daily Mail bis zuletzt geheim hielt. Judi, die erst vor wenigen Tagen 91 wurde, trug passend ein Rock-&-Roll-Shirt und konnte ihr Glück kaum fassen, als Mick zu ihr stieß und ihr lang gehegter Wunsch, ihn endlich zu treffen, in Erfüllung ging. Der besondere Moment endete im Jubel des Publikums und einem strahlenden Duo im Rampenlicht.

Gyles teilte später auf Instagram mehrere Fotos und erklärte die Aktion zur Krönung seiner Theaterjahre. "Oh mein Gott! Ich arbeite seit fast 60 Jahren im Theater und habe so etwas noch nicht erlebt", schrieb der Moderator und Autor laut seinen Posts. "Als Überraschung holte ich Sir Mick Jagger am Ende unserer Show auf die Bühne. Dame Judi hatte mir gesagt, es sei ihr Traum, ihn zu treffen. Er war großartig: Sie war überwältigt." Backstage posierten Judi und Mick zusammen mit den weiteren Gästen Dominic West (56) und Jim Broadbent (76) für Schnappschüsse. Dominic sorgte zudem für ein weiteres Highlight und überreichte Judi eine verspätete Geburtstagstorte. Gyles betonte, dass Micks Auftritt "eine totale Überraschung" gewesen sei und nur eine einzige Person im Theater vorab eingeweiht war.

Die Begegnung kommt in einer Phase, in der Judi offen über ihre nachlassende Sehkraft spricht. In der Radio Times erzählte die Schauspielerin, dass sie seit ihrer Diagnose mit altersbedingter Makuladegeneration 2012 vieles im Alltag an ihr Team abgibt und sich Texte vorlesen lässt. Fernsehen könne sie kaum noch sehen, sagte sie, doch mit Hilfe von Freunden und einer beeindruckenden Merkfähigkeit arbeite sie weiter an neuen Projekten. Persönlich bleibt Judi eng vernetzt, schätzt langjährige Weggefährten und hält Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen – ein Unterstützerkreis, der auch an diesem Abend spürbar war, als Freunde, Idole und Publikum gemeinsam einen Wunsch wahr werden ließen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Judi Dench bei der Chelsea Flower Show 2023 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von The Rolling Stones, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Judi Dench bei "Christmas with Judi Dench and Gyles Brandreth" in der Royal Albert Hall, London, Dezember 2023