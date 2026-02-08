Housewives-Star schenkt Tochter Maserati zur Fahrprüfung

Bozoma Saint John (49) hat für ihre Tochter Lael die ganz große Überraschung gezündet: Zur bestandenen Führerscheinprüfung rollte vor dem Haus der The Real Housewives of Beverly Hills-Persönlichkeit ein Maserati Grecale Trofeo mit roter Schleife vor – Neupreis rund 110.000 Dollar. Die Szene war in der am Donnerstag ausgestrahlten RHOBH-Folge zu sehen, in der die 49-Jährige die 16-Jährige mit den Worten "Du bekommst einen Maserati! Ich liebe dich. Du hast es verdient" überrascht. Beide trugen eigens bedruckte T-Shirts mit einem Fake-Führerschein mit Laels Foto, bevor Mutter und Tochter sich lachend in die Arme fielen.

In der Episode gab es neben dem Luxus-Geschenk auch intime Einblicke in Bozomas Familienleben. Die Unternehmerin, die ihre Tochter mit ihrem 2013 an Krebs verstorbenen Ehemann Peter bekam, zeigte, wie eng die beiden miteinander sind und wie sehr sie gemeinsame Rituale zelebrieren. Erst im Januar feierte Bozoma auf Instagram Laels doppelte Staatsbürgerschaft mit einem Foto der Teenagerin samt US- und Ghana-Pass. "Als ihre Mutter ist das größte Geschenk, das ich ihr geben kann, ZUGEHÖRIGKEIT", schrieb sie laut People. Zudem begleitet RHOBH die Verlobte von Keely Watson durch einen emotionalen Kinderwunschweg: Nach zwei entnommenen Eizellen teilte der Arzt mit, dass keine die Blastozysten-Phase erreichte. "Es fühlt sich an wie Trauer", sagte Bozoma in ihrem Confessional, während Keely zuversichtlich blieb: "Lass uns gesund bleiben für die nächste Runde."

Privat lassen Bozoma und Lael ihre Follower regelmäßig an ihrem Mutter-Tochter-Kosmos teilhaben. Zum 16. Geburtstag reisten die beiden nach Australien, tanzten vor dem Opernhaus in Sydney und schwärmten vom gemeinsamen Entdecken der Welt. Zu Hause pflegt die Schülerin ein besonderes Ritual: Jedes Jahr hält sie eine "Vorstandspräsentation" für ihren Weihnachtswunschzettel – inklusive Bildschirm-Slides. "Und nein… Ich mache es ihr nicht leicht", kommentierte Bozoma und betonte, sie bewerte Laels Argumente wie in einem echten Meeting. Die kleinen Traditionen, die Reisen und nun der Führerschein-Moment mit Shirts und Schleife zeichnen ein Bild von zwei Menschen, die ihren Alltag mit viel Humor, Nähe und sichtbarer Freude füllen.

Getty Images Bozoma Saint John bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas

Bennett Raglin/Getty Images for BET Bozoma Saint John bei den BET Awards 2018

Getty Images Bozoma Saint John beim Essence Festival of Culture 2025 im Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans

