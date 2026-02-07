Nach schwerem Sturz: Senta Berger meldet sich selbst zu Wort

Nach einem schweren Sturz meldet sich die beliebte Schauspielerin Senta Berger (84) zurück. Die 84-Jährige hatte sich bei dem Vorfall den Oberschenkel gebrochen und musste sich einer mehrstündigen Operation unterziehen, die in ihrem Alter mit großen Risiken verbunden war. Anschließend verbrachte sie einige Zeit auf der Intensivstation. "Ich bedanke mich für die Anteilnahme und freue mich über die Genesungswünsche. Ebenso die vielen schönen Reaktionen auf unseren Film, die mich erreicht haben. Ich bin sehr gerührt", erklärte die Schauspielerin gegenüber der Bild. Vor wenigen Tagen wurde sie von einem Hamburger Krankenhaus in eine Rehaklinik in München verlegt.

Die Strapazen der letzten Wochen überschatteten den Kinostart ihrer neuen Rolle in der Verfilmung von "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Darin spielt sie die Großmutter eines jungen Schauspielstudenten, dargestellt von Bruno Alexander. Auch Michael Wittenborn, Tom Schilling (43) und Karoline Herfurth (41) gehören zum Cast. Senta konnte jedoch aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht an den Premieren des Films teilnehmen. Ihr Sohn Simon Verhoeven berichtete der Bild, dass der Weg in die Reha sehr schmerzhaft für seine Mutter gewesen sei, da sie keine Sonderbehandlung wollte. "Wir tun alles dafür, dass wir meiner Mutter diesen Wunsch erfüllen können", betonte er mit Blick darauf, dass sie den Film bald gemeinsam im Kino genießen möchte.

Privat hat das Leben Senta Berger zuletzt besonders herausgefordert, da sie im Jahr 2024 ihren Ehemann Michael Verhoeven (†85) verlor. Die Ehe mit dem renommierten Regisseur währte über fünf Jahrzehnte. Simon Verhoeven, der ebenfalls als Filmemacher tätig ist, sorgt momentan liebevoll für seine Mutter und betont immer wieder den hohen familiären Zusammenhalt. Senta selbst hat sich nie auf ein Alterungsbild festlegen lassen und begeistert ihre Fans weiterhin mit ihrer Stärke und Würde. Schon früher erklärte sie, dass ihre Familie und die Theater- und Filmarbeit für sie die wichtigsten Konstanten in ihrem Leben seien.

Getty Images Senta Berger, 2021

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger posieren mit ihrem Sohn Simon, November 2015

Getty Images Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven, November 2023