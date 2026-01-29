Nach Oberschenkelbruch und OP: So geht es Senta Berger jetzt

Schauspiellegende Senta Berger (84) erholt sich langsam, aber vielversprechend von einem schweren Sturz, den sie Mitte Januar in Hamburg erlitten hatte. Kurz vor einer Lesung stürzte die 84-Jährige auf der Bühne und zog sich dabei einen Oberschenkelbruch zu. Nach der notwendigen Operation verbrachte sie einige Zeit auf der Intensivstation, wurde jedoch mittlerweile auf die Normalstation verlegt. Ihr Sohn, der Filmemacher Simon Verhoeven (53), äußerte sich in München erfreut über den Fortschritt, wie oe24 berichtet: "Sie ist stabiler geworden und wird hoffentlich bald in eine Reha-Klinik gehen."

Die Verletzung der charismatischen Schauspielerin hatte auch Auswirkungen auf die jüngsten beruflichen Ereignisse ihrer Familie. Bei der Weltpremiere von Simons neuem Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" konnte Senta nicht wie geplant anwesend sein, da sie sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren muss. Der Film basiert auf dem autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff und ist ein besonderes Herzensprojekt für Senta, die selbst in der Produktion mitgewirkt hat. Trotz ihrer Abwesenheit verfolgte sie das Geschehen von ihrem Krankenbett aus. "Der Film bedeutet ihr unendlich viel und sie fiebert vom Krankenbett mit", meinte ihr Sohn.

Senta Berger hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere eine Vielzahl unvergesslicher Rollen gespielt und ist für viele ein Symbol von Eleganz und Talent. Im Laufe der Jahre kamen jedoch auch persönliche Schicksalsschläge hinzu – zuletzt der Verlust ihres langjährigen Ehemanns, der sie schwer traf. Der aktuelle Unfall zeigt einmal mehr, wie verletzlich auch die größten Leinwandhelden sind.

Getty Images Senta Berger im Februar 2017

Getty Images Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven, November 2023

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven, 2021