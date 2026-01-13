Cora Schumachers neuer Freund war schon mal hinter Gittern

Cora Schumacher (49) ist wieder verliebt – und ihre neue Liebe sorgt direkt für Gesprächsstoff. An ihrer Seite steht jetzt der US-Amerikaner Steven Bo Bekendam aus Texas, den sie in den vergangenen Monaten immer wieder besucht hat. Im Gespräch mit Bild erzählt die Ex-Frau von Ralf Schumacher (50) offen, dass ihr neuer Partner bereits 100 Tage in Untersuchungshaft saß, nachdem schwere Vorwürfe – darunter auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt – gegen ihn erhoben worden waren. Das Verfahren endete ohne Verurteilung, rechtlich gilt damit die Unschuldsvermutung. Dennoch wagt Cora mit dem Texaner nun einen Neuanfang und spricht ungewöhnlich offen über seine und ihre eigene Vergangenheit.

Die 49-Jährige schildert, dass sie sich in manchen Erfahrungen mit Steven wiederfindet. Beide hätten "aus ähnlichen Gründen einen mentalen Zusammenbruch" erlebt, erklärt die Reality-TV-Bekanntheit gegenüber dem Blatt. Bei Steven habe dieser Zusammenbruch zu Handlungen geführt, "die ihn ins Gefängnis brachten". Auch der Texaner selbst blickt im Interview auf seine schwierige Zeit zurück: "Wir haben beide viel durchgemacht, und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Wir verstehen die Herausforderung des anderen, alte Lasten zu überwinden, die immer noch nachwirken." Trotz dieser Vergangenheit beschreibt Cora ihren Partner heute als sehr liebevoll und rücksichtsvoll. "Er ist sehr fürsorglich, ein richtiger Gentleman. Er ist einfach eine 10 von 10", schwärmt sie.

Kennengelernt hatten sich die beiden über eine Dating-App, wie Cora gegenüber Bild verriet. Trotz der weiten Entfernung zwischen Düsseldorf und Texas funkte es sofort zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und dem Texaner. Nach dem ersten virtuellen Austausch schickten sie sich Nachrichten, Fotos und telefonierten, bevor Cora schließlich in die USA flog und sie gemeinsam sogar Silvester feierten. Seit rund fünf Monaten waren sie offiziell ein Paar, bestätigten beide. Im Interview betonte Cora, dass ihre ähnlichen Erfahrungen sie schnell zusammengeschweißt hätten. Nach persönlichen Tiefpunkten, die den Herbst für sie zu einem Wendepunkt machten, habe sie Halt im Freundeskreis und durch therapeutische Unterstützung gefunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

Anzeige Anzeige

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Anzeige