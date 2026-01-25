Travis Kelces geheime Rolle im Zoff zwischen Taylor & Blake

Travis Kelce (36) soll hinter den Kulissen eine überraschend klare Rolle im Zoff zwischen Taylor Swift (36) und Blake Lively (38) gespielt haben – und seine Verlobte zur Vorsicht gemahnt haben. Das zeigen neue Details aus Gerichtsakten in New York, in denen private Chats der einstigen Bestfreundinnen aufgetaucht sind. Demnach habe der NFL-Star Taylor Anfang Dezember 2024 geraten, bei der Freundschaft "auf der Hut" zu sein, während Blake mitten in ihrem eskalierenden Streit mit Justin Baldoni (42) stand. Zuletzt wurden Taylor und Blake Ende 2024 in New York gemeinsam gesehen – bei einem Dinner-Date mit Travis und Ryan Reynolds (49).

Die Nachrichten, die im Rahmen der Klage von Blake gegen Justin ans Licht kamen, zeichnen laut The Sun ein Bild von angespannten Gesprächen. Blake gestand Taylor, sie sei in ihrem eigenen Drama versunken und habe sich wie eine "schlechte Freundin" verhalten. Taylor antwortete ehrlich und ungewohnt deutlich: Der Ton habe sich verändert, manche Nachrichten wirkten auf sie wie ein "Massenmailing", in dem Blake oft von "wir" spreche. "Ich vermisse meine witzige, dunkle, normal sprechende Freundin", schrieb Taylor und bat: "Komm bitte zurück." Laut Insidern habe Travis Taylor dazu ermutigt, die Dinge klar anzusprechen und Grenzen zu setzen. Feindselig sei er Blake gegenüber nicht gewesen, aber er habe das Gefühl gehabt, dass die Dynamik nicht fair sei.

Taylor und Blake verbindet eine langjährige Freundschaft, die zurück bis ins Jahr 2015 reicht. Die Sängerin ist sogar Patin von Blakes Kindern, die diese gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan großzieht – eine Ehre, die den engen Zusammenhalt der beiden Familien widerspiegelt. Doch diese Verbundenheit bekam offenbar Risse, als Blake vor knapp zwei Jahren begann, Taylor immer häufiger für ihre eigenen Anliegen einzuspannen.

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl, 2024