Tränen bei den Grammys: Kelly Osbourne erinnert an Ozzy (†)

Kelly Osbourne (41) zeigte bei den Grammy Awards in Los Angeles offen, wie schwer ihr der Verlust ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) noch immer zu schaffen macht. Am Sonntag stand die Reality- und TV-Persönlichkeit auf dem roten Teppich und sprach über ihre Trauer – sieben Monate nach dem Tod des Musikers, den viele liebevoll "Prince of Darkness" nannten. Gefragt, wie es ihr gehe, wich sie nicht aus, sondern resümierte laut People: "Ich werde nicht einer von denen sein, die sagen, dass es mir gut geht, denn das tut es nicht. Das ist das Härteste, was ich in meinem Leben durchgemacht habe." An ihrer Seite war Verlobter Sid Wilson (49), während im Saal eine große Ehrung für Black Sabbath vorbereitet wurde. Auch Mutter Sharon Osbourne (73) erschien – begleitet vom britischen Musiker Yungblud (28) – um dem Abend beizuwohnen, an dem Ozzys Weggefährten eine besondere Tribut-Performance ankündigten.

Im Gespräch mit dem Magazin People führte Kelly aus, wie sehr sie der Moment berührt: "Es ist so schön, dass seine Weggefährten heute Abend Liebe und Respekt für seine Arbeit zeigen, und es wird eine emotionale Erfahrung für uns." Auf die Frage, wie sie den Abend finde, antwortete sie sichtlich gerührt: "Ich kann den Grammys gar nicht genug dafür danken, was sie heute Abend tun. Wissen Sie, das ist wirklich etwas ganz Wunderbares." Gleichzeitig beschrieb Kelly, wie die Familie Ozzys Andenken im Alltag lebendig hält: ein freier Platz am Tisch, eine täglich angezündete Kerze, ein Medaillon mit seinem Foto, das sie unter dem Kleid trage und das ihr Kind öffne, um "Papa" einen Kuss zu geben. Tribut zollten bei der Gala nach Berichten unter anderem Slash (60) und Duff McKagan, Post Malone (30), Chad Smith und Produzent Andrew Watt (35) im Gespräch – ein Line-up, das die Bedeutung des Abends unterstreicht.

Neben der großen Bühne spielt sich die Trauerarbeit bei den Osbournes vor allem im Privaten ab. Kelly betonte, wie sehr sie sich auf Sid, ihr gemeinsames Kind sowie auf Sharon und Bruder Jack stützt: "Aber ich habe meinen Mann und ich habe mein wunderschönes Baby, und meine Mutter und mein Bruder und ich sind so verbunden", resümierte sie. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals noch enger zusammenwachsen könnten, aber das sind wir." Kleine Rituale, die an Ozzy erinnern, strukturieren den Alltag und geben Halt. Dass Sharon den Abend mit Yungblud besuchte, zeigt die Verbundenheit der Familie mit Ozzys musikalischer Welt. Jack erzählte zuletzt, wie präsent sein Vater den Angehörigen in Gedanken und Träumen bleibt. So traf sich in Los Angeles das Who is Who der internationalen Musikszene, um nicht nur zu feiern, Trophäen in die Luft zu halten und extravagante Outfits zu präsentieren. Die Stars und Sternchen gedachten auch verstorbener Kollegen.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Dezember 2025

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

