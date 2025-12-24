So feiert Familie Osbourne das erste Weihnachten ohne Ozzy

Die Weihnachtsfeiertage werden in diesem Jahr für die Familie Osbourne besonders emotional, denn es ist das erste Mal, dass sie ohne Ozzy Osbourne (†76) zusammenkommen. Kelly Osbourne (41) verriet jetzt, dass sich die Familie an Heiligabend im Haus in Buckinghamshire versammeln wird, das Sharon Osbourne (73) mit Ozzy geteilt hatte. Gegenüber der britischen Zeitung The Sun erzählte Kelly, dass insgesamt 14 Familienangehörige erwartet werden. "Wir werden ein richtiges englisches Weihnachtsfest feiern. Das finde ich immer toll", erklärte sie und kündigte an, dass die Familie gemeinsam die Rede von König Charles (77) im Fernsehen verfolgen wird.

Kelly wird laut Daily Mail in der Küche assistieren, während Louis Osbourne, Ozzys ältester Sohn, das Zepter am Herd übernimmt. Die Familie hält zusammen, doch nicht alle werden vor Ort sein. Jack Osbourne (40) wird Weihnachten in diesem Jahr mit seiner Frau Aree und Tochter Maple in Los Angeles feiern. Jedoch wird seine Mutter Sharon zwei Tage nach Weihnachten nach Los Angeles fliegen, um Zeit mit ihm und seiner Familie zu verbringen. Besonders für Sharon, die den Verlust ihres Mannes noch immer stark spürt, ist diese Zusammenkunft ein Trost. Trotz aller Planung schloss Kelly ihr Interview mit einem nachdenklichen Satz: "Ich möchte Weihnachten einfach überstehen, ohne zu weinen."

Ozzy, der als "Prince of Darkness" bekannt war, konnte dem festlichen Trubel zu Lebzeiten oft wenig abgewinnen. Seine pragmatische Haltung zu Weihnachten nahm die Familie jedoch stets mit einem Augenzwinkern auf. In der Show "I’m A Celeb" erzählte Jack: "Er war wie Ebenezer Scrooge, aber nicht knauserig, eher: 'Wen interessiert's?'" Dennoch war er ein fester Bestandteil dieser besonderen Zeit und ließ sich in den letzten Jahren sogar gelegentlich zum Mitdekorieren überreden. Trotz des schmerzlichen Verlustes hält die Familie ihre Erinnerungen an Ozzy in ihren Herzen lebendig.

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Instagram / kellyosbourne Kelly und Louis Osbourne

ActionPress Ozzy, Kelly, Aimee, Sharon und Jack Osbourne