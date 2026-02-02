Diese Stars ehren Ozzy Osbourne (†76) bei den Grammys 2026

Post Malone (30) ließ bei den Grammys 2026 den "Prince of Darkness" noch einmal aufleben und das mit einem Tribute, das die Crypto.com Arena in Los Angeles erbeben ließ. Am 1. Februar stand der Rapper mitten im gleißenden Licht, flankiert von Slash (60) an der Gitarre und Chad Smith am Schlagzeug, um Ozzy Osbourne (†76) zu ehren, der im Juli mit 76 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben war. Gemeinsam mit Duff McKagan und Produzent Andrew Watt (35) lieferten sie eine explosive Version von "War Pigs". Im Publikum: Sharon Osbourne (73) sowie Kelly und Jack, sichtbar bewegt, während auf der Bühne jeder Akkord wie ein letzter Salut klang.

Der Auftritt war Teil des "In Memoriam"-Segments der Show, moderiert von Trevor Noah, das auch musikalische Verneigungen vor Roberta Flack und D’Angelo einschloss, dazu ein Beitrag von Reba McEntire. Dass Post Malone an diesem Abend im Zentrum stand, hat Geschichte: Er teilte 2019 bereits den Song "Take What You Want" mit Ozzy. Slash wiederum hat Black Sabbath immer als prägenden Einfluss für Guns N’ Roses genannt, und Chad Smith trommelte auf Ozzys letztem Studioalbum "Patient Number 9". Die Familie sah dem Moment entgegen – Kelly sagte vor der Show im offiziellen Grammy-Livestream: "Es bedeutet mehr, als ich in Worte fassen kann", und sprach von einem würdigen Abschied, den die Musikwelt ihrem Vater bereitet. Ozzys Grammy-Historie untermalte die Würdigung: fünf Trophäen, zwei mit Black Sabbath, drei solo.

Hinter der großen Geste lag eine sehr persönliche Geschichte. Sharon erinnerte in Interviews an die innigen letzten Worte, die sie in der Nacht vor Ozzys Tod mit ihm austauschte, kleine Augenblicke, die nun mehr Gewicht tragen als jede Auszeichnung. Bei seinem Abschiedskonzert "Back to the Beginning" in Birmingham hatte der Sänger noch einmal den Rückhalt seiner Fans gespürt – eine Liebe, die seine Familie seitdem begleitet. Tochter Kelly und Sohn Jack zeigten in den vergangenen Wochen, wie eng die Bande geblieben sind. Freunde und Angehörige erzählen, dass die Erinnerungen an den Familienmenschen Ozzy inzwischen wärmen, wenn die Musik verstummt. Genau das schimmerte auch in Los Angeles durch: Zwischen donnernden Riffs und tosendem Applaus schien die Familie Trost darin zu finden, dass Ozzys Vermächtnis nicht nur auf den Bühnen weiterlebt, sondern vor allem in den Momenten, die sie miteinander teilen.

Getty Images Duff McKagan, Andrew Watt, Chad Smith, Post Malone und Slash ehren Ozzy Osbourne bei den Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Andrew Watt, Duff McKagan, Chad Smith und Post Malone zollen Ozzy Osbourne bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles Tribut

IMAGO / YAY Images Ozzy, Kelly und Sharon Osbourne, 2022