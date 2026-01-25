Ozzy Osbournes unvollendetes Album entgeht der Welt

Ozzy Osbourne (†76) hatte noch große Pläne, bevor er am 22. Juli 2025 nach einem langen Kampf gegen Parkinson verstarb. Während seiner letzten Wochen arbeitete der legendäre Sänger intensiv an verschiedenen Projekten, darunter seiner Autobiografie "Last Rites" und einer BBC-Dokumentation über sein Leben. Laut seinem langjährigen Gitarristen und Freund Zakk Wylde hatte Ozzy auch eine klare Vision für ein neues Album, das er aufnehmen wollte. "Er schrieb mir: 'Zakk, lass uns ein weiteres Album machen. Ich liebe es, wenn du diesen melodischen Sound hast'", verriet Zakk dem Magazin OK!. Das Projekt, das klanglich an Ozzys Erfolgsalbum "No More Tears" anknüpfen sollte, blieb jedoch unvollendet und wird für immer ein ungelebter Traum bleiben.

Gleichzeitig sorgte Ozzy kurz vor seinem Tod mit einem historischen Konzert in Birmingham, England, an der Seite seiner ehemaligen Black-Sabbath-Bandkollegen für Gänsehautmomente. Es wurde zu seinem letzten Auftritt vor einem riesigen Publikum und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei seinen Fans und Weggefährten. Die ungebrochene Leidenschaft des "Prince of Darkness" für die Musik war auch bei diesem Konzert zu spüren. Dennoch konnten weder Freunde noch Fans ahnen, dass es das letzte Mal sein würde, Ozzy live zu erleben. Zakk Wylde erklärte rückblickend, er habe während der Show noch geglaubt, dass sie einfach weitermachen würden.

Für viele Fans bleibt das nie aufgenommene Album ein schmerzhaftes Symbol für das, was hätte sein können. Insidern zufolge fühlen sich viele bestohlen um die Chance, Ozzys letzte musikalische Vision zu hören. Dabei zeigt das Leben des Ausnahmekünstlers eine bemerkenswerte Mischung aus Kreativität, Leidenschaft und Entschlossenheit, selbst vor dem Hintergrund von gesundheitlichen Herausforderungen. Trotz jahrelanger Schmerzen und zahlreicher Operationen hatte Ozzy bis zuletzt den Willen, seinem Publikum alles zu geben. Die Erinnerungen an seine Musik und seine unvergleichliche Bühnenpräsenz werden dafür sorgen, dass seine Legende weiterlebt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Newscom / AdMedia Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images James Hetfield und Ozzy Osbourne, Oktober 2009

Anzeige Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012