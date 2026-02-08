Katie Prices Blitzhochzeit: Ihr Trauredner enthüllt Details

Katie Price (47) hat in Dubai überraschend "Ja" gesagt – nur wenige Tage, nachdem sie Geschäftsmann Lee Andrews kennengelernt hatte. In einem günstigen Cut-out-Kleid für rund 13 Euro, mit Champagner in der Hand und spontan wie selten, gaben sich die beiden laut Mirror im Luxushotel One & Only The Palm auf der Palm Jumeirah das Eheversprechen. Der Clou: Trauredner Darryl Rees wurde zunächst nur eine Stunde vor der geplanten Zeremonie kontaktiert, ehe die Trauung kurzerhand auf den Sonntag verlegt wurde, weil es bereits dämmerte. An ihrer Seite: zufällig rekrutierte Hotelgäste und Mitarbeitende, die als Zeugen einsprangen.

Der Trauredner aus Swansea schildert nun, wie turbulent die Vorbereitung lief: "Als ich sie das erste Mal traf, kicherten sie, umarmten sich, hielten Händchen und lachten", sagte er zu The Sun. Weil kaum Zeit blieb, bat er Lee um eine Sprachnachricht mit persönlichen Details – die kam erst gegen Mitternacht. Darin erzählte Lee von gemeinsamen Manifestationen, den passenden "1111"-Tattoos und den Punkten, die in die etwa 25-minütige Zeremonie einflossen. Laut Darryl waren beide "sehr sicher", heiraten zu wollen, griffen sogar spontan Gäste am Pool ab, um sie zur Trauung mitzunehmen. Drei Hotelangestellte und zwei Gäste wurden schließlich Zeugen. Bei den Gelübden fragte Darryl: "Versprichst du, sie zu lieben, zu ehren und zu achten, in guten wie in schlechten Zeiten?" Lee antwortete: "Ich tue es. Ich tue es zu 100 Prozent, ich bin sehr verliebt."

Nach der Trauung blieb Darryl noch rund 45 Minuten bei dem Paar, bevor er die beiden zu ihrer privaten Zeit entließ. Er beschreibt Katie als "so geerdet" und "ganz normal", auch wenn es sich für ihn bizarr anfühlte, plötzlich mit ihr anzustoßen. Die TV-Persönlichkeit teilt derweil online Aufnahmen ihrer neuesten Verschönerung und zeigt ihren frischen Po-Filler, nachdem sie zuvor über eine mögliche Brazilian-Butt-Lift-OP gesprochen hatte. Katie, die mit ihrem früheren Alter Ego "Jordan" berühmt wurde und heute als Realitystar, Autorin und Unternehmerin Schlagzeilen macht, hat fünf Kinder. Lee, der als Geschäftsmann auftritt, hielt sich abseits der Kamera zurück – vor Ort wirkten beide laut dem Trauredner ausgelassen, nahbar und ganz aufeinander fokussiert.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Screenshot It-Girl Katie Price präsentiert ihren Hintern nach einer OP.