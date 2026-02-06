Flitterwochen-Hype: Katie Price teilt pikantes Ehemann-Video

Katie Price (47) und Lee Andrews zählen die Tage bis zu ihren Flitterwochen – und halten ihre Fans dabei auf dem Laufenden. Das frisch verheiratete Paar, das sich im vergangenen Monat in Dubai das Jawort gab, ist aktuell noch getrennt: Katie ist bereits zurück in Großbritannien, Lee blieb in Dubai. Trotzdem zeigen beide öffentlich, wie sehr sie aneinander hängen. In ihrer Instagram-Story teilte Katie ein pikantes Video, das Lee beim Hanteltraining zeigt, die Kamera nah dran, die Shorts eng, dazu ihr Kommentar: "Was ein tolles Paar Beine."

Lee revanchierte sich mit einem Post von Katies frisch manikürten, knallpinken Nägeln – am Ringfinger baumelt ein "L"-Charm. "'L'. Was für eine Geste, ich liebe sie über alles, jedes einzelne Stückchen von ihr", schrieb er in seiner Story. Zudem deutete der Unternehmer mit einer weiteren Story an, dass es zwischen den beiden schnell noch ernster werden könnte: Er teilte eine Kunstgrafik einer Frau mit Mondsichel auf dem Bauch und legte Connie Francis' (†87) "Pretty Little Baby" darüber. Ein Insider behauptet, ein gemeinsames Kind stehe ganz oben auf Katies Wunschliste und Lee wisse darum.

Während die Turteltauben ihre Wiedervereinigung planen, zieht Katie beruflich die Notbremse. Ihr Format The Katie Price Show pausiert vorerst, wie der offizielle Instagram-Account erklärte: "Wir legen den Podcast 'The Katie Price Show' vorerst auf Eis. Angesichts der derzeitigen Medienaufmerksamkeit erscheint es uns nicht angebracht, zu diesem Zeitpunkt eine neue Folge zu veröffentlichen. Der Podcast hat sich stets an den Schlagzeilen orientiert, ohne selbst zu ihnen beizutragen." Zuvor hatte ihre Schwester Sophie nach Katies Rückkehr aus Dubai bereits angekündigt, dass die Woche chaotisch gewesen sei und man sich bald melde.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026