Versöhnung: Peter Andre & Katie Price geben Statement ab

Katie Price (47) und Peter Andre (52) haben überraschend ein gemeinsames Statement veröffentlicht – nur wenige Tage, nachdem Katie ihrem Partner Lee Andrews das Jawort gegeben hat. Die Reality-Bekanntheit und der Sänger, die sich 2004 bei "I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here" kennengelernt hatten, waren vier Jahre verheiratet und trennten sich 2009. Seitdem gerieten sie immer wieder öffentlich aneinander. Jetzt ziehen beide die Reißleine: Laut Mirror erklärten sie auf Social Media, die Vergangenheit hinter sich lassen und mit "Positivität und Respekt" in ein neues Kapitel starten zu wollen. Im Mittelpunkt stehen die gemeinsamen Kinder Junior und Princess – für sie wollen Katie und Peter an einem Strang ziehen.

In ihrer Mitteilung, die Mirror zitiert, betonen beide: "Wir haben eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, rechtlich und persönlich bestätigt, dass keiner von uns künftig negativ über den anderen sprechen wird." Ziel sei eine "ruhige und unterstützende Umgebung" für Junior und Princess. Weiter heißt es: "Wir wollen für unsere Kinder geeint auftreten. Wir hoffen, dass dies der Beginn einer positiven Beziehung ist." Medien und Öffentlichkeit bitten sie um Verständnis, während sie diesen Schritt gehen. Nach Angaben des Blatts planen die Ex-Partner auch gemeinsame Auftritte rund um ihre Elternrolle – ein klarer Bruch mit dem bisherigen, oft lauten Schlagabtausch.

Katie, die unter ihrem früheren Pseudonym Jordan bekannt wurde, hat in den vergangenen Jahren immer wieder Einblicke in ihr turbulentes Privatleben gegeben. Peter, der mit Hits wie "Mysterious Girl" berühmt wurde, setzt privat seit Langem auf ein ruhigeres Familienleben. Trotz ihrer unterschiedlichen Wege blieben Junior und Princess die verbindende Konstante. Freunde beschreiben beide seit jeher als engagierte Eltern, die Geburtstage, Schultermine und Meilensteine der Kinder wichtig nehmen. Dass sie nun öffentlich Einigkeit demonstrieren, knüpft auch an frühere Momente an, in denen sie abseits der Kameras gemeinsame Familienregeln fanden – mit dem erklärten Ziel, für Junior und Princess Stabilität zu schaffen.

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

Instagram / katieprice Katie Price und Peter Andre veröffentlichen ein Statement, Februar 2026

Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square