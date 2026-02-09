Georgina Rodríguez gibt Einblicke in Luxusleben mit Ronaldo

Georgina Rodríguez (32) gewährt ihren Followern einen selten nahen Blick in den Luxus-Alltag mit Cristiano Ronaldo (41) – und das mitten in Saudi-Arabien. In einer Serie neuer Instagram-Fotos zeigt die Influencerin ihr schneeweißes Zuhause, posiert mit Designer-Teilen und fährt in edlen Fahrzeugen vor. Zu sehen ist auch Cristiano, wie er mit den Kindern Zeit verbringt, bevor es gemeinsam zum Sightseeing und sogar zum Indoor-Skifahren geht. Gepostet hat Georgina die Einblicke am Wochenende aus ihrem Domizil im Golfstaat, wo die Familie seit Ronaldos Wechsel zu Al-Nassr lebt.

Die Aufnahmen setzen auf Understatement mit maximalem Effekt: dicke cremefarbene Teppiche, moderne Möbel, klare Linien – und ein überdimensionaler Fernseher als Blickfang. Auf dem weißen Marmortisch steht eine Marienstatue, draußen blitzen mehrere Sportwagen vor der Villa. Georgina posiert mal auf der Motorhaube, mal im Fond, dabei eine Hermès-Tasche und ein sportliches Designer-Top zur Schau stellend. In weiteren Bildern ist der Fußballstar mit den Kids unterwegs, erst zum Bummeln durch die Stadt, dann auf die Piste in der Halle. In der Bilderstrecke mischen sich Familienmomente und Hochglanzästhetik, die das neue Leben der beiden im Königreich illustrieren.

Georgina und Cristiano sind seit Jahren ein Team, das Privates und Glamour zu verbinden weiß. Kennengelernt haben sie sich 2016 in Madrid, seitdem begleitet die Spanierin den Sportler auf seinen Stationen – heute als Influencerin mit einer riesigen Community. Die beiden teilen die Töchter Alana und Bella; zur Patchwork-Familie gehören auch Cristiano Jr. sowie die Zwillinge Eva Maria und Mateo. Zu Geburtstagen und Jahrestagen greifen beide gerne zu liebevollen Gesten: Erst kürzlich zeigte Georgina eine funkelnde Uhr als Geschenk und ein selbst gebasteltes Schild der Kinder mit der Botschaft "Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Wir lieben dich sehr". Im Netz dominieren bei dem Paar große Gefühle, viel Familienzeit – und ein Faible für schöne Dinge.

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez posiert auf ihrem Auto, Februar 2026

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez gibt Einblicke in ihr Luxusleben, Februar 2026

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024