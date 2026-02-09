Super-Bowl-Date? Orlando Bloom vertraut mit Schweizer Model

Beim Super Bowl wurde in diesem Jahr richtig viel geflirtet. Auch Orlando Bloom (49) kam in weiblicher Begleitung. Der Schauspieler ist seit der Trennung von Katy Perry (41) Single und jetzt scheint er auch wieder bereit zu sein, jemand Neues kennenzulernen. Nach dem NFL-Spiel der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots verließ Orlando das Stadion zusammen mit einer Blondine. Die Bilder der Fotografen zeigen, wie die beiden dicht beieinander gehen und die junge Frau sich vertraut bei dem Hollywoodstar eingehakt hat. Laut Daily Mail handelt es sich bei der Frau um Luisa Laemmel. Die 28-Jährige ist Model und stammt ursprünglich aus der Schweiz. Seit einigen Jahren lebt sie aber in New York City und hat schon mit namhaften Marken wie Calvin Klein (83) oder Brandy Melville zusammengearbeitet.

Ob sich zwischen Orlando und Luisa eine ernste Beziehung anbahnt, bleibt wohl abzuwarten. Vielleicht lernen sie sich auch aktuell noch besser kennen. Augenzeugen berichten zumindest, dass die beiden zwischen den Promi-Gästen in der VIP-Lounge Raising Cane Suite nicht nur ein schönes Paar abgegeben haben, sondern auch auffallend innig miteinander waren. "Sie waren zusammen in der Raising Cane Suite. Sie waren süß, sie waren sehr vertraut miteinander", erzählt die Quelle. Luisa und Orlando verbrachten den Abend zudem in hoher Gesellschaft und inmitten seiner berühmten Kollegen – sie sollen in der Lounge unter anderem mit dem Unternehmer Todd Graves und dem Schauspieler Jamie Foxx (58) geplaudert haben.

Während seine Ex Katy in dem ehemaligen Premierminister Kanadas, Justin Trudeau (54), eine neue Liebe gefunden hat, hielt Orlando sich in den vergangenen Monaten in Sachen Dating eher zurück. Der Brite konzentrierte sich eher auf seinen Job und die beiden Kinder. Mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (42) hat er Sohnemann Flynn (15) und mit Katy Töchterchen Daisy Dove (5). Das bedeutet doppeltes Co-Parenting. Während Orlando und Miranda bereits ein eingespieltes Team sind, müssen er und Katy wohl noch ihren Rhythmus finden. Im Januar wurden die drei bei einem Familiennachmittag an der kalifornischen Küste gesehen. Dabei machten alle einen erschöpften Eindruck, besonders die kleine Daisy. Sie weinte immer wieder und rieb sich die Augen.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / luisalaemmel Luisa Laemmel, Model aus der Schweiz

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

