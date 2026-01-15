Rebecca Ries verrät: Das läuft wirklich zwischen ihr und Gök

Rebecca Ries macht Schluss mit den Spekulationen: Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigt, dass sie zusammen mit ihrem Ex-Partner Göktug Göker in Istanbul war – allerdings ohne Liebes-Comeback. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, weshalb sie sich für den gemeinsamen Urlaub entschieden hat: "Ich wusste, dass es Fragen geben wird. Aber manchmal macht man Dinge nicht für die Öffentlichkeit, nicht für die Story und auch nicht, um irgendwelche Gerüchte zu füttern! Sondern weil es da einen kleinen Menschen gibt, der unsere ganze Welt ist", betont sie und stellt klar, sie und Gök seien getrennt, und das sei "okay so".

Die zwei Temptation Island VIP-Stars flogen gemeinsam in die türkische Metropole, um für ihren gemeinsamen Sohn Malik da zu sein. "Weil unser Sohn es verdient, schöne Erinnerungen zu haben – mit beiden Eltern, ohne Spannungen, ohne Chaos, ohne dieses 'Entweder-Oder'", führt Rebecca weiter aus. Istanbul sei weder ein "Wir-gehen-wieder-zusammen" noch eine versteckte Botschaft gewesen. Sie beschreibt die Zeit als "intensiv", "schön" und "ungewohnt", vor allem aber als "genau das, was Malik gebraucht hat". Außerdem macht die Ex-Bachelor-Lady deutlich: "Wir müssen nicht alles teilen. Wir müssen nicht alles erklären. Aber ich wollte einmal klar sagen: Istanbul war Co-Parenting."

Bereits vor wenigen Tagen hatten aufmerksame Fans Parallelen in den Instagram-Storys der beiden entdeckt. Rebecca und ihr Ex-Freund posteten fast zeitgleich Eindrücke aus Istanbul. Zu sehen waren ähnliche Perspektiven auf die Dächer der Stadt, Straßenszenen und bekannte Sehenswürdigkeiten. Konkrete Hinweise auf gemeinsame Aktivitäten gab es allerdings nicht – Verlinkungen oder direkte Interaktionen suchte man vergeblich. Trotzdem kochte die Gerüchteküche: Die Fangemeinde spekulierte wild und suchte nach Hinweisen in den Kommentarspalten. Doch statt Antworten gab es von beiden nur knappe Captions mit Emojis wie Herz, Flugzeug oder Skyline.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten