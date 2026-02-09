Tobey Maguire flirtete beim Super Bowl mit Influencerin (20)

Tobey Maguire (50) war beim Super Bowl wohl auf Flirtkurs. Wie so viele andere Promis besuchte auch der Schauspieler das Großevent. Dabei schien er aber mehr Augen für das Publikum zu haben als für das Footballspiel. Unter anderem auf X kursieren Bilder, die die Kameras der Live-Übertragung einfingen: Tobey plauderte in der VIP-Liga angeregt mit einer jungen Frau, während unten auf dem Feld um die Lombardi-Trophy gekämpft wurde. Bei der Brünetten handelt es sich wohl um die 20-jährige US-Influencerin Mishka Silva. Ob die Kameras hier ein Date oder einen Flirt einfingen, ist nicht ganz klar – aber auch wenn sie nur Freunde sind, scheinen Tobey und Mishka sich bestens zu verstehen.

Tobey ging in den vergangenen Jahren offiziell als Single durchs Leben. Über sein Liebesleben geriet nur wenig an die Öffentlichkeit. Im Oktober 2024 erwischten Paparazzi den Spiderman-Star bei einem Spaziergang durch New York City zusammen mit dem dänischen Model Mona Tougaard. Die beiden schlenderten Arm in Arm durch die Straßen und auch hier schien eine entspannte und vertraute Atmosphäre vorzuherrschen. Zweisamkeit hatten sie allerdings keine: Tobey und Mona waren zusammen mit einer Gruppe Freunden, darunter Schauspielerin Sara Gilbert (51), unterwegs. In den darauffolgenden Monaten wurden die Zwei allerdings nicht wieder zusammen gesehen.

Die letzte Beziehung, die Tobey in der Öffentlichkeit führte, war die mit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer (48). Die Schmuckdesignerin und der Hollywoodstar gaben sich 2007 das Jawort. 2016 zerbrach die Beziehung nach zwei gemeinsamen Kindern, vier Jahre später konnte die Scheidung finalisiert werden. Böses Blut scheint es aber keines zu geben – Tobey und Jennifer sind heute gute Freunde und besuchen auch noch gemeinsam Events. So beispielsweise bei der "A Sense of Home"-Gala in Los Angeles im Oktober 2024, wo sie sichtlich harmonisch für die Kameras posierten.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom Tobey Maguire, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / mishkasilva Mishka Silva beim Super Bowl im Levi's Stadium

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Januar 2014