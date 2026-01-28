"Bin hier, um etwas zu erledigen": Was plant Gil Ofarim?

Alle schauen im Dschungelcamp 2026 auf Gil Ofarim (43), der für Rätselraten sorgt. Der Sänger, der sich in den ersten Tagen zurückhaltend zeigte und keine Fragen zum sogenannten Davidstern-Skandal beantworten wollte, ließ jetzt eine mysteriöse Andeutung fallen. Während einer Nachtwache mit Schauspieler Stephen Dürr (51) erklärte er: "Ich bin unter anderem hier, um noch etwas zu erledigen, was ich zu machen habe." Diese Worte werfen die Frage auf, was Gil wirklich zu seiner Teilnahme bewegte.

Zwischen Gil und Stephen entsteht in ihrer Schicht am Lagerfeuer ein spürbares Vertrauen. Später versucht Stephen im Dschungeltelefon, das Gespräch einzuordnen: "Was auch immer es ist, ich bin sehr gespannt, ob er den Dschungel dafür nutzen möchte, sich zu erklären." Zuvor hatte sich Gil im Camp auffällig zurückgehalten und auf wiederholte Fragen erklärt, er könne zum Skandal nichts sagen, da er eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet habe. Im Dschungeltelefon spricht er offen über den Druck, unter dem er steht: "Meine Teilnahme hier ist kontrovers. Man muss heutzutage so aufpassen, was man sagt, man wird schnell gecancelt."

Der Hintergrund ist bekannt: 2021 veröffentlichte Gil ein Video im Netz über einen angeblichen antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel, später hielten die Vorwürfe einer Überprüfung nicht stand. Im November 2023 räumte er vor Gericht ein, die Geschichte erfunden zu haben, und entschuldigte sich. Nun ringt der Musiker im australischen Busch um Worte und Wirkung – und lässt mit seiner kryptischen Mission offen, welches Ziel seine Dschungelcamp-Teilnahme hat.

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug ins Dschungelcamp, Januar 2026