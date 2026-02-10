So läuft es für GNTM-Luka und Julian an der Schauspielschule

Luka Cidic und Julian Cidic haben nach ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel einen deutlichen Kurswechsel gewagt: Statt ausschließlich auf den Laufsteg zu setzen, stehen für die Zwillingsmodels inzwischen Drehbuchseiten, Szenenarbeit und große Emotionen auf dem Stundenplan. Bei einem Preview-Screening der neuen GNTM-Staffel in Berlin erzählten die Brüder im Gespräch mit Promiflash, wie intensiv ihr Alltag an der Schauspielschule geworden ist. Dort tauchen sie gemeinsam in unterschiedliche Rollen ein und arbeiten Seite an Seite an ihrer Präsenz vor der Kamera. Auch wenn es für den Sieg bei der Castingshow 2024 nicht gereicht hat, wirkt ihr neuer Weg klar und entschlossen – und macht neugierig, wohin die Reise für die beiden noch führt.

Im Interview schwärmt vor allem Luka von den neuen Herausforderungen. Die Schauspielausbildung sei für ihn die perfekte Mischung aus Filmwelt, Psychologie und starker Emotionalität. "Die Erfahrung war also mega schön, weil man einfach ein bisschen mehr an den tieferen menschlichen Themen arbeitet", erklärte er gegenüber Promiflash und betonte, wie sehr ihn gerade dieser tiefere Blick in Gefühle und Figuren fasziniert. Julian beschreibt, dass die Schule ihm einen ganz neuen Zugang zu sich selbst gegeben hat. "Ich wollte eigentlich nie so wirklich so Emotionen zeigen", gab er offen zu, doch inzwischen habe er verstanden, dass genau das eine Stärke sein kann. In den Kursen reflektiert er auch seine eigene Vergangenheit und die gemeinsame Geschichte mit seinem Bruder. Beide betonen, wie viel Spaß ihnen der Unterricht macht und dass sie unbedingt in der Schauspielerei weitermachen wollen.

Privat und beruflich sind Luka und Julian weiterhin ein eng eingespieltes Team. Schon bei GNTM fielen sie als Einheit auf, die sich gegenseitig unterstützt und motiviert. Nach der Show mussten sie sich erst neu sortieren, weil klassische High-Fashion-Modeljobs nicht immer zu ihren Typen passten und viele Aufträge über Social Media zustande kamen. Der Schritt auf die Schauspielschule gibt den beiden nun die Möglichkeit, ihre gemeinsame Dynamik anders zu nutzen: Statt nur in der Modewelt unterwegs zu sein, können sie nun auch im Film- und Serienbereich zusammenspielen oder ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Gleichzeitig verbringen die Zwillinge viel Zeit miteinander, sprechen im Alltag offenbar viel über persönliche Themen und nutzen diese Nähe, um sich emotional weiterzuentwickeln – eine Basis, die ihnen im Schauspielunterricht und bei künftigen Projekten zugutekommen dürfte.

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

Germany's Next Topmodel, ProSieben Julian und Luka Cidic im "Germany's Next Topmodel"-Finale

ProSieben/Sven Doornkaat Die Finalisten von "Germany's Next Topmodel", 2024