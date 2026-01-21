Neue Staffel ab Februar: Das erwartet "Die Geissens"-Fans

Ab 9. Februar heißt es wieder Glamour, Stress und Familienpower: Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie kehren mit neuen Folgen zu RTLZWEI zurück – ab Montag, 9. Februar, um 20.15 Uhr im TV und bereits sieben Tage vorher auf RTL+ abrufbar, wie DWDL.de berichtet. Mit dabei sind wie gewohnt Beauty-Queen und Mama Carmen (60), ihr Mann, der Selfmade-Millionär Robert (61), sowie die Töchter Davina (22) und Shania (21). Drehorte sind Dubai, Monaco und Abu Dhabi, wo die Familie zwischen Jacht-Umbau und Formel-1-Trubel pendelt. Besonders heiß: Der millionenschwere Komplettumbau der 40-Meter-Jacht Indigo Star in Dubai droht aus dem Ruder zu laufen. Das teure Schiff bereitet dem Unternehmer schon seit Jahren Magenschmerzen...

Im Zentrum der neuen Staffel steht die Indigo Star – und eine Art Facelift, das zum Nervenkrieg wird. Über Monate häufen sich laut Sender Pfusch, Verzögerungen und Streit, die reiselustige Familie steht in Dubai kurz vor dem Kollaps. Parallel dazu setzen Davina und Shania auf Heimlichkeit: In Monaco verpassen sie der elterlichen Wohnung ein radikales Makeover – mit straffem Zeitplan und sehr eigenwilligen Designideen. Ob das Überraschungsprojekt rechtzeitig fertig wird und wie Carmen und Robert reagieren, bleibt bis zum Schluss offen. Extra Glanz bringt laut fernsehserien.de ein Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi: exklusive Jachtpartys an der Strecke, internationale Star-DJs, Gäste wie Ralf Schumacher (50) – und eine spontane Tattoo-Laune, die sogar Robert über eine Premiere nachdenken lässt. Der Sender begleitet die chaotische Familie durch Höhen und Tiefen bereits seit 2011.

Privat zeigen die Geissens erneut, wie eng Familie bei ihnen gedacht ist – trotz oder gerade wegen des Hochdruck-Alltags. Nach Jahren auf Reisen haben Carmen und Robert, die im Juni 2025 Opfer eines Überfalls wurden, mit Davina und Shania unzählige gemeinsame Erinnerungen gesammelt, die sie bis heute verbinden. In Dubai fühlt sich die Unternehmerfamilie längst zuhause, genießt aber die Abwechslung zwischen Wüste, Meer und Metropolen-Flair. Während die Schwestern zunehmend ihren eigenen Stil finden, gemeinsame Abenteuer erleben und Projekte anstoßen, hält das Paar an Ritualen fest – vom gemeinsamen Feiern bis zu spontanen Familienaktionen. So entsteht das, was Fans an der TV-Dynastie lieben: viel Glitzer, viel Trubel und immer wieder sehr persönliche Momente.

Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018

Imago Davina Geiss und Shania Geiss bei der Lascana Summer Club Fashion Show im Maaya, Berlin, 02. Juli 2025

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten