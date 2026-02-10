Lisa Akkaya geht gegen Hassnachrichten zu Sohns Tod vor

Lisa Marie Akkaya (24) hat nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes Xavi öffentlich Konsequenzen angekündigt. In einer Instagram-Story wandte sich die Influencerin an ihre Community, nachdem sie eine hasserfüllte Nachricht erhalten hatte, die ihr Verhalten in der Trauer kritisierte. "Ging ja flott, das Posten! Peinlich seid ihr! Unfassbar! Wie geil seid ihr eigentlich auf Aufmerksamkeit? Kein Wunder kamen solche vielen Fragen! Selbst wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man nicht direkt posten! Mir fehlen echt die Worte!", schrieb ihr ein User, wie Lisa berichtet.

Lisa zeigte den Screenshot der Nachricht und bat ihre Follower, das betroffene Profil zu melden. Zugleich machte sie deutlich, dass sie rechtliche Schritte einleitet und Behörden einschaltet. "Es gibt Phasen, in denen man sich so leer fühlt und nichts versteht und keine Gefühle besitzt, einfach pure Leere! Und Menschen sagen, wir machen das für Aufmerksamkeit? Akka hat unser lebloses Kind versucht wiederzubeleben, während ich das ganze Zimmer vollgekotzt habe! Wie wenig Empathie können Menschen haben", wettert sie.

Den Verlust, den sie erleiden müssen, kann das Ehepaar nur schwer verkraften. "Kann mir bitte jemand sagen, wie man diese Bilder endlich aus dem Kopf bekommt? [...] Ich fühle mich so leer und ich bin gestern mitgestorben, aber Emilio braucht uns", schrieb sie in einer weiteren Story. Emilio ist der erstgeborene Sohn der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten. Der Kleine ist gerade einmal rund ein Jahr alt, er wurde im Oktober 2024 geboren.

Anzeige Anzeige

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Lisa Akkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya im November 2024

Anzeige Anzeige