Doppelmoral? Carmen Geiss wütet wegen Song gegen Bushido

Bei seinem Konzert in Köln holte Bushido (47) am Dienstagabend gleich fünf seiner Kinder auf die Bühne – ein Familienmoment, der kurz darauf auch auf Instagram landete. Tochter Laila (12) teilte ein Video und schrieb dazu: "Wir sind alle so stolz auf dich, Papa." Genau dieser Clip brachte Carmen Geiss (60) auf die Palme. Die Unternehmerin kommentierte öffentlich unter dem Posting und warf dem Rapper Heuchelei vor. Ihre deutlichen Worte lösten prompt eine Debatte im Netz aus, während die Szene aus der Lanxess-Arena weiter viral ging und Bushidos Fans und Kritiker aufeinanderprallen ließ. Konkret gehe es um einen Vorfall aus dem Jahr 2018. Damals hatten Kollegah (41) und Jigzaw in dem Song "Medusablick" den Töchtern Davina (22) und Shania (21) mit Mord und Vergewaltigung gedroht; das Landgericht Mannheim verhängte dafür 100.000 Euro Geldstrafe.

"Du hast jahrelang alles verteidigt, was Frauen entwürdigt und erniedrigt, mit dem billigen Argument der künstlerischen Freiheit", schrieb Carmen im Netz. Ihrer Darstellung nach habe Bushido damals für Kollegah Partei ergriffen und ihr geschrieben, es sei "künstlerische Freiheit". Nun, mit seiner Tochter auf der Bühne, sehe er das Thema Schutz und Verantwortung plötzlich anders – für Carmen der Kern der Doppelmoral: "Wer selbst Kinder hat und trotzdem solche Inhalte verharmlost, hat nichts verstanden. Das ist ein moralisches Armutszeugnis." Bushido reagierte gegenüber Bild versöhnlich: Er kenne Carmen nicht persönlich, möge ihre Familie und finde es "schade", dass sie sich so heftig geäußert habe. Er hoffe auf ein Gespräch, "damit wir das aufklären".

Vor acht Jahren kochten die Emotionen zwischen der Unternehmerin und dem Musiker hoch. Damals hatten Farid Bang (39) und Kollegah trotz scharf kritisierter Songzeilen einen Echo erhalten, woraufhin Carmen und Robert öffentlich ihre Empörung zeigten. Bushido schoss damals scharf zurück und warf den beiden in einem Facebook-Kommentar vor, sie würden unter dem Deckmantel von Mobbing und dem Schutz von Kindern eigentlich nur von eigenen Äußerungen ablenken. Wörtlich schrieb der Rapper: "Einfach widerwärtig, wie sie nun unter dem Deckmantel des Mobbings beziehungsweise unserer Kinder benutzen, um von Ihren äußerst perfiden Äußerungen abzulenken."

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, IMAGO / Future Image Collage: Carmen Geiss und Bushido

Anzeige Anzeige

Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026