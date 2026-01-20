Fans entsetzt: Wird Carmen Geiss etwa zur neuen Katzenlady?

Carmen Geiss (60) sorgt mit einem neuen Instagram-Clip für Wirbel: Die Unternehmerin und Reality-TV-Bekanntheit zeigt darin, wie sie frische Extensions eingesetzt bekommt – gepostet hat sie das Video nach eigenen Angaben, um ihre Fans an ihrem Beauty-Alltag teilhaben zu lassen. Doch statt über die neue Mähne zu sprechen, fokussieren sich viele Nutzer auf etwas anderes: ihr Gesicht. In den Kommentaren hagelt es Kritik, und ein Vergleich mit der berüchtigten "Katzenfrau" Jocelyn Wildenstein (†84) macht die Runde. Carmen selbst reagierte auf den Clip bisher nicht öffentlich.

Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Kommentare, die den Look der 60-Jährigen als "maskenhaft" und "eingefroren" beschreiben. "Meine Güte, was ist denn da schiefgelaufen", schreibt ein User, ein anderer ergänzt: "Alle Falten weg, aber dafür ist das Gesicht jetzt komplett eingefroren." Mehrere Stimmen ziehen den drastischen Vergleich: "Nicht böse gemeint, aber ich finde, dass sie der Katzenfrau Jocelyn Wildenstein immer ähnlicher sieht."

Carmen hatte sich in der Vergangenheit nicht gescheut, ihre Beauty-Eingriffe zu thematisieren. Einst teilte sie sogar Aufnahmen aus dem OP oder direkt danach mit ihren Fans. Das ehemalige Model hatte sich im April letzten Jahres ein Facelift gegönnt – schon damals hagelte es zerreißende Kritik und auch hier kam der Vergleich mit einer Berühmtheit auf. Doch von all dem lässt sich Carmen nichts anhaben. "Mich mit Donatella Versace zu vergleichen, ist für mich – Carmen Geiss – eine Ehre. Aber, wie gesagt, man hat immer Pro und Kontra. Ich finde, ihr könnt euch da im Internet richtig auslassen. Ich fühle mich auf jeden Fall besser, wenn ich in den Spiegel gucke", zeigte sie ihren Hatern die kalte Schulter.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Star, im Januar 2026

Getty Images Jocelyn Wildenstein bei einem Event von Fendi in New York City im September 2022

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit