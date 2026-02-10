Tom Hardy ist Michael Caines Favorit als nächster James Bond

Schauspiel-Ikone Michael Caine (92) hat sich einst klar für Tom Hardy (48) als seinen Favoriten für die Rolle des nächsten James Bond ausgesprochen. In einem Interview mit dem Guardian im Jahr 2018 verriet der Jahrhundertdarsteller, dass er Hardy als idealen Kandidaten sehe, wenn dieser einen "vorgehobenen, höflichen Akzent" verwenden würde. Caine, geboren im Jahr 1933 und selbst eine Legende der britischen Filmwelt, kennt Hardy gut aus gemeinsamen Arbeiten unter der Regie von Christopher Nolan (55). Das Duo stand unter anderem für "Inception", "The Dark Knight Rises" und "Dunkirk" vor der Kamera.

Tom Hardy, vor allem bekannt für seine physisch beeindruckenden Performances, hat sich in der Filmwelt durch Rollen wie den Schurken Bane in "The Dark Knight Rises" oder als Max in "Mad Max: Fury Road" einen Namen gemacht. Mit seiner markanten Erscheinung unterscheidet er sich von dem klassischen Bild des glatten, eleganten Geheimagenten, das frühere Darsteller wie Sean Connery (†90) oder Pierce Brosnan (72) prägten. Doch genau dieser Kontrast könnte es sein, der Hardy zu einem einzigartigen Bond machen würde. Leider gilt es mittlerweile als unwahrscheinlich, dass Hardy die Rolle übernehmen wird, denn andere Kandidaten stehen nun hoch im Kurs.

Die Gerüchteküche rund um Tom Hardy und James Bond brodelt bereits seit Jahren. Besonders in einer Szene seines Films "Venom: The Last Dance" sorgte seine Wahl eines eleganten Smokings bei Fans für Aufsehen, denn diese fühlte sich wie eine Hommage an frühere Bond-Darsteller an. Trotz seiner Popularität in der Diskussion um die 007-Nachfolge hat Hardy inzwischen offenbar an Momentum verloren. Dennoch bleibt der Schauspieler ein Kandidat, der die eingefleischten Fans der legendären Filmreihe weiterhin fasziniert. Ob er jemals tatsächlich in die Rolle des beliebten Geheimagenten schlüpfen wird, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Michael Caine und Tom Hardy

Tom Hardy bei der "Dunkirk"-Premiere in London im Juli 2017

Getty Images Michael Caine im August 2021