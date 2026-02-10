Diesen Rat hat Sydney Sweeney für aufstrebende Schauspieler

Sydney Sweeney (28) hat in New York beim Premierenabend ihres neuen Thrillers "The Housemaid" Klartext gesprochen – und zwar darüber, was junge Talente in Hollywood wirklich brauchen. Die Schauspielerin verriet im Exklusivgespräch mit People, welchen Rat sie Neulingen mit auf den Weg gibt. "Ehrlich gesagt, mach es so lange, wie du es liebst", sagte Sydney bei der Premiere, bei der sie mit Amanda Seyfried (40) und Brandon Sklenar (35) über den roten Teppich ging. "Es ist wirklich hart, du wirst öfter 'nein' hören als 'ja'", erklärte sie weiter. Wer den Traum dennoch verfolge, müsse eine Sache mitbringen: Durchhaltevermögen. "Man muss mit Zurückweisungen umgehen", so Sydney. Der Film startet am 19. Dezember in den Kinos.

Im Gespräch blickte die Emmy- und SAG-nominierte Schauspielerin auch auf ihren eigenen Weg zurück – von ersten Mini-Auftritten ab 2009 über Parts in "Grey's Anatomy" und "Pretty Little Liars" bis hin zu prägenden Rollen in "The Handmaid's Tale", "Sharp Objects" und "Once Upon a Time... in Hollywood". Den großen Durchbruch beim breiten Publikum verdankte sie "Euphoria", zuletzt glänzte sie außerdem in "The White Lotus", "Immaculate", "Anyone but You" und "Madame Web". In "The Housemaid", einer Adaption des Psychothrillers von Freida McFadden, spielt Sydney eine junge Frau, die eine Stelle als Hausangestellte bei einem wohlhabenden Paar annimmt – verkörpert von Amanda und Brandon. "Ich habe das Vorsprechen geliebt, weil ich all diese verschiedenen Figuren ausprobieren durfte", sagte sie People. Für junge Darsteller fasst sie es so zusammen: "Wenn du ein Kinderschauspieler bist und es machen willst, dann stell sicher, dass du es liebst."

Abseits der Leinwand ist Sydney längst mehr als nur der Star vor der Kamera. Die Schauspielerin engagiert sich auch hinter den Kulissen, zieht als Produzentin die Fäden und sucht sich gezielt Projekte aus, die sie persönlich reizen – dazu gehört auch "The Housemaid". Große Momente teilt Sydney gern mit ihrer Familie, holt sich Rat im engen Kreis und lässt ihre Fans an wichtigen Meilensteinen teilhaben. Neben der Schauspielerei hat sie nun auch das Unterwäschegeschäft für sich entdeckt und ihr eigenes Lingerie-Label SYRN auf den Markt gebracht. Dabei bleibt sie ihrem persönlichen Motto treu: Liebe, was du tust.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Brandon Sklenar, Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Housemaid" in Los Angeles

Maya Dehlin Spach/Getty Images Sydney Sweeney bei der "Variety Power of Women"-Gala, Los Angeles, Oktober 2025