Das hat TV-Star Simon Cowell an seinem Gesicht machen lassen

Millionen Fans rätselten seit Jahren über sein immer glatteres Gesicht, jetzt spricht Simon Cowell (66) endlich Klartext: Der Musikmogul bestätigt, dass er sich mehrere kosmetische Behandlungen hat machen lassen – aber ein Facelifting will er entschieden nicht gehabt haben. In einem neuen Interview mit Daily Mail zählt der TV-Star auf, womit er tatsächlich nachgeholfen hat, und räumt mit den wildesten Gerüchten um sein Aussehen auf. Offen erzählt er, wie sehr ihn sein veränderter Look selbst manchmal erschreckt und warum er trotzdem auf bestimmte Eingriffe setzt.

Im Gespräch wird Simon konkret. "Ich hatte Botox, ich hatte Laser und dies und das", erklärt der Produzent. Berichte über ein Facelifting weist er mit den Worten "Das stimmt nicht" zurück. Schon früher hatte der "Britain's Got Talent"-Juror zu Glamour gesagt: "Für mich ist Botox nicht ungewöhnlicher als Zahnpasta. Es wirkt, man macht es einmal im Jahr – wen kümmert’s?" Hinter seinem deutlich schlankeren Körper stecke kein Hilfsmittelchen wie die Abnehmspritze. Dennoch lobt er trocken: "Wer auch immer das gemacht hat, hat den Jackpot geknackt." Stattdessen verweist er auf einen strengeren Lebensstil mit zwei Smoothies am Tag, Porridge und frühem Abendessen – meist Fisch oder Hähnchen mit Pilzen.

Eine zentrale Rolle in dieser Verwandlung spielt für Simon sein schwerer Elektrofahrrad-Unfall 2020, bei dem er sich den Rücken brach. Danach, erzählt der 66-Jährige, habe er erkannt, wie unfit er gewesen sei, und sein Leben radikal auf mehr Sport, Diät und weniger Stress umgestellt. Dazu kommt eine für viele verstörend klingende Routine, von der er Rolling Stone berichtet: In einer Wellness-Klinik lasse er sein Blut entnehmen, reinigen, filtern und wieder zurück in den Körper geben. Der Musikmogul spricht heute gern davon, er sei durch all diese Maßnahmen "rückwärts gealtert" und fühle sich jünger als früher.

Imago Simon Cowell beim America’s Got Talent Season 20 Winner’s Red Carpet im Hotel Dena, Pasadena, am 24. September 2025

Getty Images "The X-Factor"-Juror Simon Cowell im August 2018

Getty Images Simon Cowell, Show-Juror