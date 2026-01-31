Sydney Sweeney verweigert Stellungnahme zu Kontroverse

Sydney Sweeney (28) hat Klartext gesprochen – ohne politisch zu werden. In einem neuen Gespräch mit dem Magazin Cosmopolitan reagiert die Euphoria- und "The Housemaid"-Darstellerin auf Vorwürfe, sie sei eine "MAGA (Make America Great Again) Barbie". Die Schauspielerin macht deutlich, dass sie sich nicht in politische Debatten ziehen lassen will und sich stattdessen auf ihre Arbeit konzentriert. Sie erzählt, dass vor allem Nutzer in sozialen Netzwerken versuchen würden, sie zur politischen Spielfigur zu machen. Gleichzeitig stellt sie klar, dass sie nicht vorhat, öffentlich über ihr Wahlverhalten zu sprechen oder Schlagworte zu entkräften, die man ihr zuschreibt. "Ich bin nicht hier, um über Politik zu reden. Ich bin hier, um Kunst zu machen", sagte sie Cosmopolitan und betonte, sie könne nicht steuern, wie andere sie sehen.

Warum sie Anschuldigungen nicht offensiv zurückweist, erklärt Sydney mit einer ernüchternden Logik: Egal, was sie sage, es werde gegen sie ausgelegt. "Ich bin kein hasserfüllter Mensch", so die Schauspielerin zu Cosmopolitan. Sage sie, die Vorwürfe seien falsch, würde ihr umgehend unterstellt, sie wolle nur besser dastehen. Der Subtext: Es gebe in dieser Debatte kein Gewinnen. Die jüngsten Diskussionen hatten neuen Auftrieb bekommen, nachdem ihre viralen "great genes/jeans"-Clips für American Eagle im Netz für Stirnrunzeln sorgten, verbunden mit Spekulationen über angebliche Botschaften und Berichte über eine republikanische Wählerregistrierung. Sydney blieb dazu öffentlich stumm, nennt die Situation nun "unangenehm", weil ihr Überzeugungen zugeschrieben würden, die nicht zu ihr passten: "Es ist nicht meins. Nichts davon ist meins", sagte sie Cosmopolitan.

Privat sucht Sydney derweil Halt in Routinen fernab der Kommentarspalten. Die Schauspielerin zeigt sich in freien Momenten gerne draußen in der Natur, teilt Reiseeindrücke und Mode-Lieblinge mit ihren Followern und hält ihren Kreis eng. Nähe findet sie in Freundschaften abseits des Filmsets, wo sie sich am liebsten mit einfachen Dingen erdet: lange Spaziergänge, Musik im Auto, spontane Fotos mit dem Handy. Auch an ihrer Zusammenarbeit mit einer Lieblings-Jeansmarke hält sie fest, was man in ihren Posts immer wieder sieht. Statt großer Statements setzt die Schauspielerin auf kleine Einblicke und auf das, was sie am liebsten macht: vor und hinter der Kamera Geschichten erzählen.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Americana" in Los Angeles

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney posiert erneut für American Eagle Jeans