Matthew Brodericks Tipp: Montag nach Super Bowl freinehmen

Matthew Broderick (63) begeistert Fans dieses Jahr mit einem neuen Super Bowl-Werbespot, der stark an seinen Kultfilm "Ferris macht blau" erinnert. Für das Unternehmen Genspark, das KI-Lösungen für den Arbeitsplatz anbietet, schlüpft der 63-jährige Schauspieler in eine Rolle, die an seinen legendären Charakter Ferris Bueller angelehnt ist. In dem Clip ermutigt Matthew die Zuschauer, den Montag nach dem Super Bowl freizunehmen und die Arbeit der künstlichen Intelligenz zu überlassen. Zu sehen ist er dabei, wie er an Schreibtischen vorbeigeht und zeigt, wie die Genspark-Technologie Aufgaben übernimmt, damit sich die Mitarbeiter beruhigt entspannen können.

Gleichzeitig sorgt der Spot für Nostalgie: Das 1986 veröffentlichte "Ferris macht blau" feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Passend dazu wird der Film aktuell kostenlos für Abonnenten von Paramount Plus gestreamt, was den Werbespot zusätzlich zum Erfolg des Klassikers geschickt verbindet. Genspark nutzt diese Hommage, um einerseits für sich selbst zu werben und andererseits die Tradition des entspannten, sorglosen Montags nach entscheidenden Großereignissen wie dem Super Bowl aufzugreifen. Eine Idee, die mit Matthews ikonischer Rolle und seiner lässigen, rebellischen Einstellung perfekt harmoniert, wie Just Jared berichtet.

Im Privatleben des Schauspielers geht es jedoch weitaus weniger rebellisch zu. Matthew lebt mit seiner Ehefrau Sarah Jessica Parker (60) und den drei gemeinsamen Kindern ein ruhiges Familienleben. Bemerkenswert ist, dass die Filme ihres berühmten Vaters bei den Kindern auf eher wenig Interesse stoßen – ein Kontrast zu Matthews großer Fangemeinschaft. Ob Kultfilme wie "Godzilla" oder seine ikonische Rolle in "Ferris macht blau": Zuhause steht anscheinend weniger Hollywood und vielmehr das Familienleben im Mittelpunkt, was den Schauspieler abseits der Kameras bodenständig wirken lässt.

Anzeige Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images for for Motion Picture & Television Fund Matthew Broderick, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Broderick, Los Angeles am 02. November 2017