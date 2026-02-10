Mit diesem Familienrezept eroberte Kate das Herz der Queen

Es war ihr erstes Weihnachten im engsten Kreis der Royals, als Prinzessin Kate (44) vor einer kniffligen Frage stand: Was schenkt man der Queen (†96)? Statt in Juwelen zu investieren, entschied sich Kate für etwas Unerwartetes – ein Glas selbst gemachtes Kürbis-Chutney, liebevoll nach einem Familienrezept zubereitet. Der royale Moment spielte sich im privaten Rahmen in Sandringham ab, gemeinsam mit Ehemann Prinz William (43) und der Familie. Und die Geste zündete: Schon am nächsten Morgen soll das Glas laut BBC beim königlichen Frühstück aufgetaucht sein – ein unmissverständliches Zeichen, dass Kates Wahl genau ins Herz von Queen Elizabeth traf.

Das Rezept selbst ist längst kein gut gehütetes Familiengeheimnis mehr: Bereits ein Jahr nach der Hochzeit von Kate und William gelangte es an die Öffentlichkeit, als Kates Schwester Pippa (42) es in ihrem Buch "Celebrate" veröffentlichte. Seitdem trägt das sogenannte "Granny’s Marrow Chutney" den Ruf, ein königlicher Klassiker zu sein – bodenständig, aromatisch, familiär. Die Zutaten lesen sich dennoch für viele eher exotisch: Markkürbis, Äpfel und Zwiebeln, dazu Sultaninen, Datteln, Malzessig, brauner Zucker sowie Ingwer und Einmachgewürze, die in einem Beutel mitköcheln. Rund zwei Stunden simmern, heiß abfüllen, dunkel lagern – und fertig.

Hinter den Palastmauern gilt Kate als leidenschaftliche Köchin, die Familie und Freunde gern mit Leckereien versorgt. Ihr Rückzugsort dafür ist häufig Anmer Hall – ein georgianisches Landhaus aus dem Jahr 1802 im Norfolk-Dorf Anmer, das Queen Elizabeth dem Paar als Hochzeitsgeschenk übergab und das Teil des weitläufigen Sandringham-Anwesens ist. Die zehn Schlafzimmer umfassende Villa wurde umfangreich renoviert, mit moderner Küche und privaten Bereichen wie Pool und Tennisplatz. In den Jahrzehnten davor wurde es zeitweise vermietet und war Wohnsitz für andere Adlige sowie Mitglieder der königlichen Familie.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im März 2012

Getty Images Die Queen, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Die britische Königsfamilie im Dezember 2016