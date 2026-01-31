Groß und sportlich? Sydney Sweeney enthüllt ihren Traummann

Sydney Sweeney (28) öffnet den Vorhang zu ihrem Liebesleben und verrät, welchen Mann sie sich an ihrer Seite wünscht – und zwar ziemlich konkret. Im neuen Cover-Interview mit dem Magazin Cosmopolitan erklärt die Schauspielerin, dass ihr Typ "sportlich, offen und lustig" sein müsse, jemand, der mit ihr aus dem Flugzeug springt oder einen Gipfel stürmt. Wassersport? Unbedingt – Dates auf dem Jetski passen in ihr Beuteschema. Nur ein selbstbewusster Partner habe eine Chance, sagt Sydney, denn sie gehe entschlossen ihren Weg. "Ich bin die Chefin in meinem Leben. Ich gehe nach vorne. Ich bin selbstbewusst und erfolgreich. Ich brauche eigentlich keinen Mann", zitiert sie das Magazin. Genau deshalb brauche es jemanden, der "die Welt, die mit mir kommt", aushalten kann.

In dem Gespräch zeichnet Sydney ein klares Bild davon, wie sie Liebe heute lebt und sucht. Nach einer langen Beziehung, über die sie bewusst kaum sprach, wolle sie ihre Zwanziger nicht mehr nur arbeitend verbringen, sondern auch Erfahrungen zulassen – inklusive Dates im Rampenlicht. Gleichzeitig sei es schwer, weil jeder Blick mit einem Single-Mann sofort Gerüchte auslöse. Auf die Frage, wie sie überhaupt neue Menschen kennenlerne, gesteht sie, dass sie nie Dating-Apps benutzt habe und ein spontanes Kennenlernen in Bars für sie schlicht nicht funktioniere. Einmal habe ein Mann, den sie "wirklich, wirklich mochte", ihr gesagt, er könne ihre Welt nicht stemmen. "Es ist eine harte Sache", so Sydney im Magazin. Ihren früheren Wunsch nach einem verspielten, treuen, kuscheligen Typen habe sie humorvoll revidiert: Für Kuscheleinheiten könne man sich auch einen Hund holen.

Privat zeigt sich die Schauspielerin als Teamplayerin mit engem Freundeskreis, beruflich bündelt sie ihre Energie in ihrem Lingerie-Label SYRN – und scrollt auf Instagram an zahllosen Frauen vorbei, denen sie am liebsten sofort Ware schicken würde. Wenn es um Sport und Abenteuer geht, zieht es sie aufs Wasser oder in die Höhe; gemeinsame Jetski-Ausflüge mit Scooter Braun (44) passten zuletzt gut zu diesem Tempo. Im Umgang mit Männern setzt Sydney klare Grenzen und erwartet Respekt, besonders wenn die Öffentlichkeit mit am Tisch sitzt. Zwischen intensiven Drehs, Business-Meetings und spontanen Trips sucht sie weniger Glamour als Verlässlichkeit: einen besten Freund, mit dem sie reden, planen, träumen – und losziehen kann.

Getty Images Sydney Sweeney 2025

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Mai 2025

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin