Sydney Sweeney: Mutige Dessous-Fotos sorgen für Aufsehen

Sydney Sweeney (28) sorgt mit einer freizügigen neuen Fotoserie für Gesprächsstoff und nutzt die Aufmerksamkeit, um ihr Dessous-Label SYRN zu pushen. Die Schauspielerin präsentierte die Stücke am Mittwoch, 28. Januar, in einem aufsehenerregenden Covershooting für das Magazin Cosmopolitan in Los Angeles. Auf den Bildern zeigt sich Sydney in verschiedenen SYRN-Looks, posiert teils fast nackt und kombiniert die Wäsche unter anderem mit einem schwarzen Miu Miu-Schürzenkleid, Schmuck von Messika und Boots von Dolce & Gabbana. Begleitet wurde sie von einem rein weiblichen Designteam, das die Kollektion mit ihr entwickelt hat. Mit dem Shooting will die Euphoria-Darstellerin nicht nur ihr Label vorstellen, sondern auch eine klare Botschaft senden.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärte die Schauspielerin, welche Idee hinter SYRN steht und wie sie die Bildsprache verstanden wissen will. "Meine Designer sind alle Frauen, und ich habe ein großartiges diverses Team", sagte Sydney Cosmopolitan. Die Models seien bewusst "eine schöne Bandbreite an Körpertypen". Ihr Ziel: Wäsche, in der sich möglichst viele Frauen wiederfinden. Kritik, sie bediene damit vor allem den männlichen Blick, kontert sie entschieden – es gehe um Selbstbestimmung und um die Wahl der Trägerin. "Leute werden sagen, dass ich das für die Männer mache", sagte sie dem Magazin. "Aber ich denke mir: Was ist mehr Girl’s Girl, als den eigenen Körper selbstbestimmt zu besitzen und es für sich selbst zu tun? Ich möchte, dass es ihre Entscheidung ist – die Entscheidung der Trägerin! Ob das für sie selbst ist, für jemand anderen oder für eine Kameralinse." Als "Girl’s Girl" gilt jemand, der andere Frauen unterstützt und nicht auf Kosten weiblicher Solidarität nach männlicher Aufmerksamkeit strebt – genau das wird Sydney in den sozialen Medien häufig abgesprochen, wo ihr vorgeworfen wird, ihr Auftreten gezielt am männlichen Blick auszurichten. Später ergänzte sie: "Ja, das ist mein Weg, mir meinen Körper und meine eigene Erzählung zurückzuholen. Und das nutze ich, um andere Frauen zu unterstützen."

Privat setzt die Schauspielerin bei Auftritten oft auf verspielte, aber strukturierte Looks, und sie scheut selten das Rampenlicht, wenn es um starke Bilder geht. Bei der Markenpremiere zeigte sie bereits, dass sie gerne spektakulär inszeniert und sich auch nicht zu schade ist, selbst als Testimonial aufzutreten. Im Kino ist Sydney aktuell in "The Housemaid" zu sehen, parallel laufen die Vorbereitungen für die dritte Staffel von "Euphoria", die am 12. April startet. Im Umfeld betont die Schauspielerin nach außen hin stets Teamgeist: Die Zusammenarbeit mit einem weiblichen Kreativteam ist ihr wichtig und im Gespräch mit Freundinnen und Kolleginnen sucht sie häufig den Austausch über Körpergefühl, Mode und Wirkung vor der Kamera. Diese Nähe spiegelt sich nun auch in SYRN wider, das sie als Gemeinschaftsprojekt versteht, in dem unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.

Getty Images Sydney Sweeney 2025

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Americana" in Los Angeles