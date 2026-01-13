Liebescomeback: Bushido und Anna-Maria sind wieder ein Paar

Backstage-Knall bei einem Berliner Konzert am Montagabend: Anna-Maria Ferchichi (44) hat hinter der Bühne gegenüber Bild das bestätigt, worauf viele Fans gehofft hatten. Die Ehefrau von Bushido (47) erklärte in dem Gespräch klar: "Ja, wir sind wieder ein Paar!" Die zwei hatten sich zuletzt eine Auszeit genommen und ein halbes Jahr getrennt gelebt. Nun folgt die überraschende Kehrtwende – und sie kommt mitten in die Tour-Atmosphäre, während der Rapper in der Hauptstadt auftrat. Wer dabei war, erlebte einen sehr privaten Moment inmitten des Konzerttrubels, den Anna-Maria mit ihrem Satz zur Liebeslage unmissverständlich machte.

Hintergrund der Ansage: Nach einer Phase voller Spannungen und räumlicher Distanz haben die beiden offenbar einen Weg zurück zueinander gefunden. Laut dem Blatt soll es nicht nur um einen Neustart als Paar gehen, sondern auch um eine neue Aufteilung im Alltag mit der großen Patchwork-Crew. Wie genau die Rollen in der Familie künftig aussehen, machten sie noch nicht öffentlich. Klar ist aber: Das Paar will den Reset aktiv gestalten. Der Ort der Verkündung passt dazu – ein Blick hinter die Kulissen des Bühnenlebens, wo private Entscheidungen fallen, während draußen die Scheinwerfer brennen.

Schon vor vier Wochen hatte Anna-Maria in ihrem "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim"-Podcast kein Blatt vor den Mund genommen, als es um die Gerüchte rund um ihre Ehe ging. Zusammen mit Freundin Kim machte sie im Gespräch deutlich: Die Krise mit Bushido sei alles andere als Show. "Das wäre so schön", entgegnete die Ehefrau des Rappers damals auf die Vorwürfe, alles diene bloß der Publicity. Sie stellte klar, dass der Zeitpunkt der Doku und die Tour reiner Zufall gewesen seien. Das Paar habe in dieser schwierigen Phase viel geweint und sich Unterstützung im engen Kreis gesucht. "Natürlich tragen wir das erst nach außen, wenn wir stabil sind", betonte Anna-Maria und stellte unmissverständlich klar, dass an den kursierenden PR-Theorien nichts dran sei.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin