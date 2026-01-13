Tour-Auftakt in Berlin: Das sagt Bushido über Anna-Maria

Heimspiel mit Gänsehaut: In der bis auf den letzten Platz gefüllten Uber Arena hat Bushido (47) am Abend seine große Abschiedstour gestartet – dort, wo seine Karriere begann. Der Rapper begrüßte Berlin pünktlich um 20.15 Uhr, griff tief in sein Hit-Archiv und machte schnell klar, dass dieser Abend persönlicher wird als viele zuvor. Mit dabei: Anna-Maria (44), die vor Showbeginn am Fan-Stand T-Shirts und Hoodies verkaufte, und die Kinder, die direkt vor der Bühne mitfeierten. Mehrfach sprach Bushido über Familie, Nähe und den Ernst seines Tour-Endes. Zum emotionalen Höhepunkt dankte er seiner Frau öffentlich für ihren Rückhalt.

Zwischen Klassikern wie "Sonnenbank Flavour" und selten gespielten Tracks nahm sich der Rapper immer wieder Zeit für direkte Worte ans Publikum. "Guten Abend Berlin, wie sieht’s aus bei euch?", eröffnete er – und erzählte später, wie schwer das vergangene Jahr gewesen sei und wie wichtig ihm die Unterstützung zu Hause war. Besonders leise wurde es, als er sagte: "Ich bin echt froh, dass ich heute sagen kann, dass meine Frau hier ist. Lange Geschichte", so Bushido ins Mikrofon. Für Lacher sorgte sein Spruch Richtung Sohn: "Zu Hause guckst du mich mit dem Arsch nicht an, aber jetzt ist Papa wieder cool, wa?", rief er in den Graben vor der Bühne, so Bild. Fans durften mit auf die Stage, eine Zuschauerin rappte einen kompletten Song allein – Applausorkan. Nach 22.20 Uhr folgten mehrere Zugaben, am Ende standen sechs Kinder neben ihm, zwei schauten aus der Loge zu. Als letzter Song: "Für immer jung".

Abseits der Bühne hatte das Paar zuletzt offen über schwierige Zeiten gesprochen und klargemacht, dass sie als Team an ihren Themen arbeiten. Die gemeinsame Öffentlichkeit suchten beide bewusst: Sie teilen Einblicke in ihren Alltag, sprechen in ihrem Podcast über Dynamiken zu Hause und setzen sichtbar auf Zusammenhalt. Anna-Maria, die privat gerne organisiert und anpackt, war an diesem Abend nicht nur Begleitung, sondern Teil des Erlebnisses – vom Merch-Stand bis zum Familienmoment auf der Bühne. Für die Kinder wurde der Auftakt zum Großereignis mit Nähe und viel Publikumsliebe, während der Musiker den Abschied von seiner Heimatbühne als Familienmoment inszenierte.

Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024