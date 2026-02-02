Anna-Maria Ferchichi erklärt, warum sie Dubai verließ

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben mit ihren Kindern Dubai den Rücken gekehrt und leben nun wieder fest in Deutschland – genauer gesagt in München. Die Auswanderung ist damit offiziell Geschichte, auch wenn der Weg zurück eigentlich nur als Test geplant war. Wie Anna-Maria in ihrer Instagram-Story erzählte, ging der entscheidende Impuls von den Kindern aus, die sich mehr Zeit in ihrer alten Heimat wünschten. "Die Kinder haben den Wunsch geäußert, wieder mehr in Deutschland sein zu wollen. Wir haben vereinbart, für ein paar Wochen herzukommen und es auszuprobieren. Wir fühlen uns alle sehr wohl und haben uns entschieden, jetzt hier zu bleiben", erklärt die achtfache Mutter.

Anna-Maria sprach auch offen darüber, warum das Leben in Dubai für die Großfamilie auf Dauer doch nicht perfekt war. "In Dubai lebt man sehr isoliert, weil drumherum einfach nicht viel ist, und dazu kommt, dass man für Reisen nach Europa rund sieben Stunden fliegt, das ist nicht mal eben um die Ecke", erklärte sie. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Natur: Die Eltern wollten ihre Kinder draußen spielen sehen, am liebsten im Grünen. In Dubai sei das aber schwer möglich, vor allem wegen des Klimas. "In Dubai ist es leider fünf volle Monate im Jahr extrem heiß", so Anna-Maria. Trotzdem stellte sie klar, dass sie die Zeit dort nicht missen möchte: "Dubai ist eine atemberaubende Stadt und hat uns unglaublich viel gegeben, und wir würden diesen Schritt jederzeit wieder machen."

Nach den komfortablen Jahren auf der arabischen Halbinsel, in denen mehrere Angestellte den Haushalt, Fahrdienste und Kinderbetreuung übernommen hatten, organisieren Anna-Maria und Bushido ihr Leben inzwischen deutlich eigenständiger. In ihrem neuen Zuhause im Raum München ist die Familie auf weniger Unterstützung angewiesen und verbringt viel Zeit gemeinsam, um sich in der neuen Umgebung einzuleben. Während Bushido beruflich immer wieder zwischen Studio, Projekten und Auftritten pendelt, zeigt Anna-Maria auf Social Media vor allem ihren Familienalltag, den Schulstart der Kinder und kleine Einblicke in ihr neues Zuhause.

Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub