Copyright-Claim: Bushido zieht Song mit Setlur-Sample zurück

Bushido (47) hat seine Ehekrise mit Anna-Maria Ferchichi (44) in dem Song "Du liebst mich nicht" verarbeitet – doch nur Wochen nach dem Release ist die Single plötzlich von allen Plattformen verschwunden. Die emotionale Neuauflage des 90er-Jahre-Hits von Rapperin Sabrina Setlur (52) erschien im Herbst 2025 – aufgenommen hatte der Rapper sie bereits im Sommer, während er einen Monat in Bangkok war und seine Frau mit den Kindern in Dubai blieb. In dem Track, der sich direkt an Anna-Maria richtet, bittet Bushido um ein Gespräch, eine zweite Chance und singt Zeilen wie "Bitte lass uns reden und aufhören zu kämpfen … Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf". Nun finden Fans den Song weder auf Spotify noch auf YouTube – und fragen sich, was hinter dem plötzlichen Aus steckt.

Die Antwort liefert ein Blick auf das verschwundene Musikvideo bei YouTube. Dort heißt es, der Clip sei "aufgrund eines Urheberrechtsanspruchs von Emel Aykanat nicht mehr verfügbar". Bushido hatte für seine Version den ikonischen Refrain des Sabrina-Setlur-Klassikers von 1997 gesampelt, eingesungen von der Schweizer Sängerin Emel, die damals mit DJ Bobo-Songs bekannt wurde. Offenbar macht Emel nun ihre Rechte geltend. Während andere Stars wie Shirin David (30) und Sido (45) für ihre eigenen "Du liebst mich nicht"-Varianten auf neu eingesungene Interpolationen setzten, griff Bushido auf ein direktes Sample des Original-Masters zurück – ein Schritt, der ohne klare Freigaben schnell zum Problem werden kann. Auffällig ist zudem, dass Produzent Moses Pelham (54) Rechte an dem Original hält und sich bereits in anderen Fällen, etwa bei "Haltet die Welt an", strikt gegen ungeklärte Samples positioniert hatte.

Parallel dazu sorgt die private Geschichte hinter dem Song weiter für Aufmerksamkeit. Seit Anfang September 2025 lebten Bushido und Anna-Maria vorübergehend getrennt – sie betonten allerdings von Anfang an, dass es sich um eine räumliche Trennung auf Zeit handelt, um ihre Beziehung zu sortieren. Auf Instagram schrieb Anna-Maria über den Track: "Finde es so krass, dass Anis gerade diesen Song covern durfte. Er hat ihn auf uns umgeschrieben. Mittlerweile kann ich ihn gut anhören, damals konnte ich es nicht", erklärte sie in ihrer Story und setzte ein gebrochenes Herz dahinter. Für das Paar, das gemeinsam acht Kinder großzieht und in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich über Drohungen, Prozesse und Auswanderung gesprochen hat, ist Musik seit langem ein Ventil für das, was hinter verschlossenen Türen passiert – und "Du liebst mich nicht" wurde so zu einem sehr persönlichen Kapitel, das nun ausgerechnet durch einen unromantischen Urheberrechtsstreit aus dem Netz verschwunden ist.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Bushido und Sabrina Setlur

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2025

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026