Thermomix-Drama: Bushido fühlt sich schlecht behandelt

Dass Bushido (47) als Kunde nicht immer leicht zufriedenzustellen ist, dürfte seinen Fans mittlerweile bekannt sein, doch was er jetzt auf Instagram auspackt, löst bei einigen eher Schmunzeln anstatt Mitleid aus. Der gefeierte Rapper, der aktuell unter dem Motto "Alles wird gut" seine letzte Tour gibt, berichtete seinen zahlreichen Followern von einem mehr oder weniger irdischen Problem: Einer seiner vier Thermomixe ist nach nur sechs Tagen kaputtgegangen. Das Gerät des Traditionsunternehmens Vorwerk sollte zur Reparatur eingeschickt werden, doch laut Bushido kündigte der Hersteller drei Wochen Wartezeit ohne Ersatzgerät an – für den "Sonnenbank Flavour"-Interpreten die ultimative Zumutung und sehr "enttäuschend".

Die Kritik des 47-Jährigen dürfte in Wuppertal, dem Standort des Unternehmens, nicht auf taube Ohren gestoßen sein. Mit rund zweieinhalb Millionen Followern verfügt Bushido über eine beachtliche Reichweite, und durch seine öffentliche Beschwerde steht Vorwerk nun unter Zugzwang. Das Küchengerät gilt seit Jahren als Statussymbol, polarisiert jedoch aufgrund seines stolzen Preises und der Gemeinschaft, die sich um das Gerät entwickelt hat. Bushido selbst, der bisher vor allem durch sein musikalisches Wirken und medienwirksame Auseinandersetzungen bekannt ist, zeigt sich im Gebrauch ambitioniert: Er habe sich in die Bedienung des Thermomixes eingearbeitet und übernehme nun in seiner neuen Küche in München immer mehr Aufgaben im Familienalltag, die zuvor delegiert wurden.

Für Bushido sind öffentliche Beschwerden längst kein Neuland mehr. In der Vergangenheit äußerte der Rapper schon mehrfach seinen Unmut über Serviceleistungen von Firmen, darunter beispielsweise die Telekom, deren Kundenservice er als "unter aller Sau" beschrieb. Aber auch andere Konzerne wie Zalando oder die Deutsche Post bekamen bereits ihr Fett weg. So scheint es mittlerweile eine routinierte Praxis des Musikers zu sein, Social-Media-Plattformen zu nutzen, um vermeintliche Missstände bei Unternehmen anzusprechen und seiner Meinung Gehör zu verschaffen. Für Fans bieten die schonungslos ehrlichen Posts aber auch besondere Einblicke, die Bushido plötzlich ganz menschlich wirken lassen – zwischen streikenden Küchengeräten und der Frage, wie man für acht Kinder regelmäßig ein leckeres Abendessen auf den Tisch zaubert.

IMAGO / Future Image Bushido, Rapper

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025