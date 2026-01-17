Brian Austin Green war einst mit "Martin"-Co-Star zusammen

Brian Austin Green (52) blickt zurück auf eine heimliche Romanze mit Tichina Arnold – und spricht so offen darüber wie nie. Im Podcast "Funny Knowing You" von Deon Cole erzählte der "Beverly Hills, 90210"-Star, dass er in den 90ern mit der "Martin"-Schauspielerin zusammen war, während beide bei Fox arbeiteten. Die Beziehung lief im Verborgenen – auf Arnolds ausdrücklichen Wunsch. "Sie war am ersten Tag sehr klar: Niemand darf davon wissen", sagte Brian in der neuen Folge. Die Geheimhaltung habe ihn tief verunsichert, zumal er sich damals ohnehin "nicht akzeptiert" in der Kultur um ihn herum gefühlt habe. Später sei ihm klar geworden: "Es hat nicht gesund angefangen, also konnte es auch nicht gesund werden."

Der Blick in die Vergangenheit kommt nicht zufällig: Tichina hatte wenige Wochen zuvor im selben Podcast ihre Sicht geschildert. Die Schauspielerin erklärte, sie habe die Beziehung beendet, weil sie bei Brian ein Muster erkannt habe. "Ich sehe dich gerade viele schwarze Frauen daten. Du wirst deine Reichtümer und dein Vermächtnis am Ende mit einer weißen Frau teilen. Also steige ich hier aus", sagte Tichina über Brian. Rückblickend habe sie gewusst, "es ging nirgendwo hin". Brian wiederum betonte, dass er sich damals vor allem in Hip-Hop-Kreisen bewegte und deshalb meist Frauen aus diesem Umfeld datete, ohne bewusste kulturelle Agenda. Als Tichina später offener mit der Beziehung umging, sei für ihn innerlich bereits der Schalter umgelegt gewesen: Es habe sich nicht mehr wie eine echte Partnerschaft angefühlt.

Trotz der vertrackten Vergangenheit sind zwischen den beiden längst keine Schatten mehr. Brian erzählte, er habe am Tag seines Interviews noch mit Tichina telefoniert und "liebe" die Schauspielerin. Auch sie fand warme Worte. "Er war ein wirklich, wirklich netter Typ", sagte Tichina im Podcast. "Es war eine großartige Erfahrung, weil er ein guter Mensch war." Abseits von Set-Erinnerungen verband die beiden auch Musik: Sie wurden zunächst Freunde, arbeiteten gemeinsam an Songs und kamen sich so näher. Während Brian durch "Beverly Hills, 90210" als DJ David Silver bekannt wurde, schrieb Tichina als Pamela James in "Martin" TV-Geschichte. Privates blieb damals verborgen – die Offenheit kommt erst jetzt, Jahre später, mit spürbarem Respekt füreinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tichina Arnold bei den 28th Family Film and TV Awards im Associated Television Int'l Studios, Burbank

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green im März 2023