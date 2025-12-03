Brian Austin Green hielt "Beverly Hills, 90210" für Flop

Brian Austin Green (52) hat nun offenbart, dass er die Kultserie Beverly Hills, 90210 nach dem Fehlstart praktisch schon abgeschrieben hatte. Im Podcast "Inside of You" erzählte der Schauspieler, der damals David Silver spielte, dass es während der ersten Staffel zunächst alles andere als gut lief. "Die ersten 13 Folgen hat niemand geschaut", sagte Brian im Podcast. Ausgestrahlt wurde die Serie 1990/91 auf dem Sender Fox, der zu dieser Zeit händeringend nach Hits suchte. Trotz der mageren Quoten hielt Fox an dem Format fest – eine Entscheidung, die sich schon bald auszahlen sollte.

Brian erklärte, wie riskant das Projekt damals schien – selbst Produzent Aaron Spelling (†83) habe vor einem möglichen Rückzug aus dem TV-Geschäft gestanden, falls 90210 floppte. Der Sender war zu dieser Zeit schmal aufgestellt, nach Hits wie "Married... with Children" und "In Living Color" gab es wenig Füllmaterial. "Fox hatte kein anderes Programm", so Brian, also wurde weitergedreht – ein Glücksgriff. Denn 90210 wurde zu einem Hit und machte das Ensemble zu Stars: neben Brian spielten auch Jason Priestley (56), Luke Perry (†52), Shannen Doherty (†53), Jennie Garth (53), Tori Spelling (52) und Ian Ziering (61) in der Serie.

Auch heute, 25 Jahre nach dem Serienfinale, pflegen die Darsteller teils enge Beziehungen zueinander. So traf Brian kürzlich auf seine einstige Kollegin und ehemalige Freundin Tiffani-Amber Thiessen (51), mit der er während der Dreharbeiten von 1992 bis 1995 liiert war. Das Treffen zeigt, dass die Bindungen, die während der Arbeiten an 90210 entstanden, die Zeit überdauert haben. Brian blickt offenbar gern auf diese Ära zurück, die nicht nur beruflich, sondern auch privat einen großen Einfluss auf ihn hatte.

