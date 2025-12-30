Zu parteiisch? Temptation macht Steffen Vogeno "aggressiv"

Reality-TV-Star Steffen Vogeno hat sich jetzt kritisch über das Format Temptation Island VIP geäußert und dabei deutliche Worte gefunden. In seiner Instagram-Story beschwerte er sich über die angebliche Einseitigkeit von Moderatorin Janin Ullmann (44), die sich seiner Meinung nach zu sehr auf die Seite der Frauen stelle. "Die Moderation ist absolut parteiisch. Und das ist nicht korrekt!", wetterte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat. Ebenfalls griff er Kandidatin Brenda Brinkmann an, deren Verhalten er als widersprüchlich empfindet: Sie habe Aleksandar Petrovic (34) für seine Offcam-Szene zu Recht scharf kritisiert, sich später jedoch selbst ähnlich verhalten.

Im Zusammenhang mit seiner Kritik sprach der Reality-Darsteller davon, dass das Format ihn "aggro" mache. Sein größter Vorwurf richtet sich dabei an die Art, wie die Show begleitet wird: Während er betonte, dass beide Seiten – Männer wie Frauen – sich nicht immer korrekt verhalten hätten, bekräftigte er, dass gerade deshalb die Einordnung am Lagerfeuer ausbalanciert bleiben müsse. Mit seinem Post schließt er sich einem wachsenden Chor kritischer Stimmen an, der den Umgang mit heiklen Momenten in der Show hinterfragt.

Dass sich Brenda selbst Fehlverhalten vorzuwerfen hat, betonte auch Aleks kürzlich. Unter einem Clip auf der offiziellen Instagram-Seite der Show übte der Realitystar scharfe Kritik an der Kandidatin und schrieb, sie zeige sich "erneut von ihrer schlechtesten Seite". Er warf ihr vor, zu lügen, zu täuschen, zu provozieren und sogar fremdzugehen. Besonders empört zeigte er sich darüber, wie herablassend sie ihren Partner Laurenz Pesch am Lagerfeuer behandelt habe. "Einsicht? Fehlanzeige", monierte der 34-Jährige und betonte, bei der Reality Backpackers-Teilnehmerin fehle es an Empathie und echten Gefühlen.

ActionPress Steffen Vogeno, Reality-TV-Star

RTL Aleks Petrovic, Marwin Klute, Brenda Brinkmann und Chiara Antonella beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar