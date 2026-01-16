So hält sich Gordon Ramsay nach 20 Kilo Gewichtsverlust fit

Gordon Ramsay (59) hat sein Leben nach einem Gewichtsverlust von rund 20 Kilo komplett umgekrempelt – und jetzt verraten, wie genau er sich jeden Tag fit hält. Im Gespräch mit Men's Health erzählt der Starkoch, was bei ihm morgens, mittags und abends auf den Teller kommt und wie er seinen Körper trotz langer Dienste in der Küche in Form hält. Statt auf üppige Gourmet-Menüs setzt Gordon inzwischen auf eine strikte Routine: einen kräftigen Proteinshake zum Start in den Tag, einfache Rühreier zum Lunch und am Abend leichtes, pochiertes Hähnchen oder Fisch. Der Fitnessfan, der schon Marathons, Ultramarathons und Ironman-Wettbewerbe gemeistert hat, schwört dabei auf knallharte Disziplin – auch dann, wenn direkt vor ihm die verführerischsten Gerichte angerichtet werden.

Im Interview erklärt der Küchenstar, dass "gutes Essen nicht langweilig" sein müsse und gesunde Ernährung nichts mit kurzfristigen Hype-Diäten zu tun habe. Er beschreibt, wie sehr ihn sein früheres Gewicht von rund 114 Kilo belastet habe und wie wichtig feste Strukturen wurden, als seine Restaurants auf der ganzen Welt eröffneten und Auszeichnungen hereinsprudelten. Die größte Herausforderung: ständig probieren zu müssen, ohne sich zu überessen. Seine Lösung klingt simpel, ist für einen Genießer aber knallhart. "Ich esse zwei Bissen von einem köstlichen Gericht und ignoriere dann den Rest", sagt Gordon im Gespräch mit "SAS: Who Dares Wins".

Der Starkoch, der einst davon träumte, Profi-Fußballer bei den Glasgow Rangers zu werden, erkannte nach eigenen Worten mit etwa 40 Jahren, dass sein Leben ihn überrollt hatte. "Ich habe mich selbstkritisch betrachtet und festgestellt, dass ich übergewichtig war, die Kontrolle verloren hatte und meine Zeit völlig vergessen hatte", erzählt er. Die Wende brachte ein striktes Trainingsprogramm: 90 Minuten Sport, fünfmal pro Woche – egal ob im Hotel, beim Dreh oder unterwegs. Triathlons halfen ihm, feste Rituale zu entwickeln. Abseits der Kamera schafft er sich so bis heute bewusste Inseln der Ruhe und Bewegung, um Energie für Familie, Restaurants und TV-Projekte zu bewahren.

Getty Images Gordon Ramsay auf dem Empire State Building im Juni 2023

Getty Images Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana

Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch