Gordon Ramsay und David Beckham kochen Gourmet-Rezepte nach

David Beckham (50) und Gordon Ramsay (59) machen jetzt gemeinsame Sache am Herd: Der frühere Fußballstar und der TV-Koch haben eine Meal-Box-Kooperation mit der Firma Real Home Chef gestartet, bei der Gourmets zu Hause Fünf-Sterne-Rezepte nachkochen können. Zum Auftakt bekam David eine Box mit einem edlen Jakobsmuschel-Trüffelrisotto zugeschickt, das Gordon persönlich für ihn ausgesucht hatte. In einem Instagram-Clip, den David am Samstag teilte, steht er in seiner Küche, während Gordon ihm per FaceTime über die Schulter schaut und jeden Handgriff prüft. Mit im Paket: Davids eigene BEEUP-Fruchtsnacks, die dem Ganzen eine süße Note verleihen sollen.

Im Video neckt David den Spitzenkoch zunächst wegen dessen strengem Blick auf der Box: "Du hättest übrigens lächeln können", witzelt er, worauf Gordon trocken kontert, das sei bereits sein Lächeln, wie der Clip auf Instagram zeigt. Dann geht es ernst zur Sache: Die beiden kochen gemeinsam das luxuriöse Risotto, David fragt immer wieder nach, ob seine Jakobsmuscheln gut geraten sind. Gordon zeigt sich beeindruckt. "Die sehen wunderschön aus. Toller Bratgrad. Bellissimo!", lobt er. Am Ende richtet David das Gericht mit Schnittlauch an, hält dann die BEEUP-Snacks in die Kamera und erklärt: "Da fehlt noch was Süßes." Gordon ist zufrieden: "Deine letzten Handgriffe. Gut gemacht, Chef."

Die neue Koch-Partnerschaft ist auch ein weiteres Kapitel in der langen Freundschaft von David und Gordon, die sich seit rund zwei Jahrzehnten kennen und immer wieder privat Zeit miteinander verbringen. Der Sternekoch und der Ex-Kicker wurden in der Vergangenheit häufig im Familienurlaub gesehen, ihre Kinder wuchsen über Jahre quasi nebeneinander auf. Beide Männer teilen die Liebe zu gutem Essen, schicken Einblicke aus ihren Küchen an ihre Follower und binden dabei gern ihre Familien ein – sei es beim gemeinsamen Dinner oder beim Basteln an neuen Rezepten. Während Gordon längst als TV-Liebling mit spitzer Zunge etabliert ist, nutzt David seine Plattform, um neben Mode, Sport und Business auch seine Leidenschaft fürs Kochen zu zeigen – und dabei wirkt er vor der Kamera eher wie ein Gastgeber unter Freunden als wie ein Profi am Herd.

Getty Images Gordon Ramsay und David Beckham im Mai 2011

Getty Images Gordon Ramsay bei der Formel-1, 2023

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023