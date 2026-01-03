Trotz Fehde: Gordon Ramsay schwärmt von Hollys Hochzeit

Hochzeitspremiere im Hause Ramsay: Holly Ramsay und Olympiaschwimmer Adam Peaty (31) haben sich am 27. Dezember in der ehrwürdigen Bath Abbey das Jawort gegeben – gefeiert wurde mit prominenten Freundinnen und Freunden, darunter Moderator Dan Walker und Küchenstar Marcus Wareing. Nicht dabei: Adams Mutter Caroline, Vater Mark und die Brüder James und Richard, die nach wochenlangen öffentlichen Spannungen fernblieben. Papa Gordon Ramsay (59) teilte seine Freude dennoch offen. Auf Instagram jubelte der Starkoch zu Hochzeitsfotos, die British Vogue veröffentlichte: "Eine perfekte Hochzeit und so wundervolle Gäste, die eure wunderschöne Hochzeit miterleben durften. Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schrieb er und ließ keinen Zweifel am Glanz des Tages. Adam selbst postete ein Bild vom Altar und erklärte, er fühle sich "hoch gesegnet und begünstigt".

Gordon ist aber mehr als nur ein stolzer Papa, denn er wirkte hinter den Kulissen kräftig mit. Für das festliche Hochzeitsmenü arbeitete er mit seinem Team vom Londoner Savoy Grill und half dabei, die kulinarische Handschrift des Abends zu prägen. Holly verriet gegenüber British Vogue auch schon vorab, dass ihr Vater beim Thema Hochzeit schnell gerührt sei: "Mein Vater weint jedes Mal, wenn ich über die Hochzeit spreche", sagte sie. Gefeiert wurde nach der Trauung im exklusiven Kin House in Wiltshire. Als Krönung spendierten Gordon und seine Frau Tana Ramsay (50) dem Paar die Flitterwochen: eine luxuriöse Reise nach Mauritius. "Wir fahren nach Mauritius, um einfach am Meer zu liegen – das war unser Hochzeitsgeschenk von meinen Eltern. Ich musste Adam erst erklären, dass wir unsere Flitterwochen nicht um einen 25-Meter-Pool herum planen würden", scherzte die Braut im Interview.

Holly Ramsay, die als Social-Media-Persönlichkeit bekannt ist, ist das erste der Ramsay-Kinder, das vor den Traualtar trat. Die Familie zählt zu den engsten Kreisen prominenter Freundschaften – etwa zu David Beckham (50) und Victoria Beckham (51), mit denen sie seit Jahren verbunden ist. Zwischen innigen Vater-Tochter-Momenten und Gordon als engagiertem Gastgeber zeigte der Tag, wie familiäre Rituale bei den Ramsays gelebt werden: Essen als Herzenssache, gemeinsame Reisen als Erinnerungsschatz und viel Nähe, wenn es um große Lebensereignisse geht. Für das frisch verheiratete Paar bedeuten die Flitterwochen nun erst einmal Durchatmen – fernab vom Rampenlicht, das beide seit Jahren begleitet.

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay bei ihrer Hochzeit im Dezember 2025 in Bath, England

Getty Images Holly Ramsay und Adam Peaty bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in London