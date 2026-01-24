Gordon Ramsay gesteht "Angst" vor seinem neuen Projekt

Gordon Ramsay (59) gibt in seiner neuen Netflix-Dokuserie "Being Gordon Ramsay" Einblicke in eines seiner ambitioniertesten Projekte. Laut The Standard wurde der Starkoch neun Monate lang begleitet, während er in London gleich mehrere neue Betriebe eröffnete: drei Restaurants, eine Bar und die Gordon Ramsay Academy, die unter anderem Kochkurse für die Öffentlichkeit anbietet. In einem Trailer zur Serie zeigt sich Gordon jetzt ungewöhnlich offen: "Das macht mir eine Heidenangst", gesteht er über den enormen Druck. Besonders das finanzielle Risiko des Projekts, das rund 20 Millionen Pfund verschlungen hat, sei nicht zu unterschätzen: "Ich denke, ich werde nach Bishopsgate in den Ruhestand gehen", scherzt der Starkoch.

Die neuen Betriebe befinden sich im imposanten 22 Bishopsgate-Skyscraper in London. Highlight ist das Lucky Cat, ein asiatisches Restaurant, das sich mittlerweile als höchstgelegenes Restaurant der Stadt feiern lässt. Direkt daneben lädt die Lucky Cat Bar mit Cocktails und atemberaubendem Ausblick zum Verweilen ein. Außerdem eröffnete Ramsay das Restaurant Gordon Ramsay High sowie das moderne europäische Restaurant Bread Street Kitchen & Bar. Im Trailer spricht Gordon zudem über seine Kindheit in Northamptonshire: Er wuchs auf einem Council Estate in Daventry auf, trug Second-Hand-Kleidung mit Löchern und hatte immer Angst, alles zu verlieren. Doch selbst von Rückschlägen wie dem Verlust von Michelin-Sternen oder der Schließung mehrerer Restaurants ließ er sich nie unterkriegen.

Neben dem beruflichen Stress bekommen die Zuschauer auch Einblicke in Gordons Familienleben. Seine Frau Tana Ramsay (50), mit der er seit fast 30 Jahren verheiratet ist, beschreibt ihn als Visionär, der "groß träumt". Auch Tochter Tilly zeigt sich beeindruckt, wie "perfektionistisch" ihr Vater selbst in stressigen Phasen sei. Die Doku zeigt Gordon nicht nur als ehrgeizigen Unternehmer, sondern auch als Familienmensch, der versucht, die Balance zwischen riesigen Projekten, Alltag und Zeit für sich zu halten. Fans können die Serie bereits am 18. Februar auf Netflix sehen.

Getty Images Gordon Ramsay bei der Formel-1, 2023

Getty Images Gordon Ramsay auf dem Empire State Building im Juni 2023

Instagram / tillyramsay Tilly, Gordon und Tana Ramsay

