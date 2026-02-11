Wie geht es für "Euphoria" nach dritter Staffel weiter?

Fans der Erfolgsserie Euphoria können sich freuen: Nach vier Jahren Wartezeit kehrt die HBO-Produktion endlich zurück. Die dritte Staffel startet am 13. April 2026 und bringt nicht nur die bekannte Hauptbesetzung um Zendaya (29), Sydney Sweeney (28) und Jacob Elordi (28) zurück, sondern auch einige hochkarätige Neuzugänge. Natasha Lyonne (46) und Sängerin Rosalía (33) stoßen erstmals zum Cast. Dabei wagt Serienschöpfer Sam Levinson einen mutigen Schritt – er lässt die Handlung fünf Jahre in die Zukunft springen. HBO-Chef Casey Bloys verkündete im Januar in einem Interview mit Deadline: "Wir sehen jetzt erst die ersten Szenen, die wir geschnitten haben, und die sind großartig."

Doch wie geht es nach der neuen Staffel weiter? Offiziell ist eine vierte Staffel nicht bestätigt. Casey betonte, dass Sam derzeit "mitten in Staffel drei" stecke und sich voll aufs Fertigstellen konzentriere. Gespräche über die Zukunft sollen erst danach stattfinden. "Wir müssen herausfinden, was Sam denkt, was er kreativ vorhat, sei es mit der Serie oder mit seinem Leben", erklärte er. Auch die Frage, ob und wie sich der hochkarätige Cast erneut in dieser Konstellation zusammenführen lässt, ließ der Senderboss offen.

Wegen langer Produktionspausen, umgeschriebener Drehbücher und der vollgestopften Terminkalender der Stars war der Serienhit jahrelang von der Bildfläche verschwunden. In dieser Zeit entwickelten sich die Karrieren vieler Beteiligter abseits von "Euphoria" rasant weiter: Besonders Zendaya, Sydney und Jacob feierten international große Erfolge. Trotz all dieser Karrieresprünge kehren sie nun wieder als eingeschworenes Ensemble vor die Kamera zurück.

Anzeige Anzeige

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

Anzeige Anzeige

Getty Images Casey Bloys, Programmchef des US-amerikanischen Senders HBO

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026