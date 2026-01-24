"Bridgerton" und mehr: Netflix-Highlights im Februar 2026

Netflix füllt den Februar mit Star-Power: Ab Anfang des Monats landen frische Filme, Serien und Specials auf der Plattform – rechtzeitig für gemütliche Sofa-Dates rund um den Valentinstag. Wer auf Glanz und Glamour setzt, bekommt unter anderem das Stand-up-Special "Mo Gilligan: In The Moment", Tyler Perrys (56) Roadtrip-Komödie "Joe’s College Road Trip" und die Doku "Being Gordon Ramsay" serviert. Als großer Kino-Magnet kehrt zudem "The Butler" von Lee Daniels ins Programm zurück. Und für Serienfans steht ein Fixpunkt fest: "Bridgerton: Staffel 4 Teil 2" sorgt mit neuen Folgen für prickelnde Regency-Romantik bei Netflix.

Dazu gesellen sich Klassiker, Crowdpleaser und neue Staffeln en masse: Von Rom-Coms wie "E-Mail für dich" und "Crazy, Stupid, Love." über Abenteuer mit "How to Train Your Dragon" bis hin zu Actionfutter mit "The Expendables" 1 bis 4. Spannung verspricht "The Night Agent: Staffel 3", während "The Lincoln Lawyer: Staffel 4" den nächsten Fall aufrollt. Reality- und Dating-Fans feiern mit "Love Is Blind: Staffel 10" und "Is It Cake? Valentines" weiter. Nostalgie liefert "Stargate SG-1" mit allen zehn Staffeln sowie "Brooklyn Nine-Nine" mit den Staffeln 7 und 8. Auch Comedy kommt nicht zu kurz: Taylor Tomlinson bringt "Prodigal Daughter", Sommore liefert "Chandelier Fly". Wer Dokus binget, findet "Star Search" und "The Swedish Connection". Und für Filmabende stehen unter anderem "Ex Machina", "Zero Dark Thirty", "Mrs. Doubtfire", "The Iron Claw", "Hell or High Water", "Homefront", "Nachts im Museum" samt Sequels und "Independence Day" bereit.

Besonders die Fortsetzung der "Bridgerton"-Staffel dürfte erneut Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Von Beginn an begeisterte die Serie durch ihre opulente Ausstattung, romantischen Verwicklungen und starke Charaktere. Showrunner Chris Van Dusen hat es geschafft, ein Format zu schaffen, das historische Eleganz mit zeitgenössischem Drama verbindet. Mo Gilligan, der mit seinem pointierten Humor weltweit gefeiert wird, meldet sich mit seinem Stand-up-Special zurück, während Gordon Ramsay in seiner Dokumentation eine ganz persönliche Seite von sich zeigt, abseits der üblichen Küchenaufregung. Netflix macht somit auch im Februar seinem Ruf als Streaming-Gigant alle Ehre.

Liam Daniel/Netflix © 2022 Nicola Coughlan in "Bridgerton"

Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

ActionPress/20thCentFox/Courtesy Everett Collection Patrick Gallagher, Robin Williams, Ben Stiller und Rami Malek in "Nachts im Museum 3"