Nolans "Die Odyssee" wird laut Matt Damon Karrierehöhepunkt

Matt Damon (55) hat nun über den Karrierehöhepunkt seiner Laufbahn gesprochen – und überraschenderweise nicht "Good Will Hunting", die "Bourne"-Reihe oder "Der Soldat James Ryan" genannt, sondern Christopher Nolans (55) kommenden Film "Die Odyssee". In dem Epos übernimmt er die Hauptrolle des Odysseus, des gewitzten Königs von Ithaka. Über das Projekt sagte der Schauspieler in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" begeistert: "Es war absolut der Höhepunkt meiner ganzen Karriere. Ich habe jede Minute geliebt."

In der Show, in der Matt gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Ben Affleck (53) zu Gast war, geriet der Schauspieler ins Schwärmen, als er von den gigantischen Dreharbeiten erzählte. Die Produktion sei selbst für Christopher, der für spektakuläre Bilder bekannt ist, besonders waghalsig gewesen, erzählte Matt. Die aufwendigen Dreharbeiten fanden von Februar bis August 2025 an verschiedenen Drehorten in Griechenland, Marokko und Italien statt. Neben Matt als Odysseus sind auch Tom Holland (29) als Sohn Telemachus, Anne Hathaway (43) als Königin Penelope, Zendaya (29) als Göttin Athena und Charlize Theron (50) als Zauberin Circe mit an Bord. Der Film soll am 16. Juli 2026 in die Kinos kommen.

Ben berichtete in der Sendung außerdem, wie beeindruckt er bei einem Besuch am Set war, als er mit seinen Kindern vorbeischaute. Die Familie durfte miterleben, wie für eine große Seeschlacht ein künstlicher Sturm aufgebaut wurde. Die kleinen Besucher, die ihren Vater sonst eher ungern ans Set begleiten, seien von dem Spektakel begeistert gewesen. "Das ist die Art, wie Hollywood früher große Filme gemacht hat, episch, mit echten Aufnahmen wie damals bei David Lean", sagte er in der Show und betonte, wie sehr er Christopher bewundere.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von Netflixs "The Rip" in New York, Januar 2026