Das sagen GZSZ-Anna-Katharina und Patrick zum Liebesdreieck

Bei der beliebten RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten spitzt sich die Lage zwischen Matilda, Erik und Toni derzeit dramatisch zu. Im Zentrum steht ein emotionales Dreiecksdrama, das alle Beteiligten an ihre Grenzen bringt. Anna-Katharina Fecher (37) beschreibt ihre Rolle Matilda im Interview mit RTL als eine Frau, die sich kompromisslos ihren Gefühlen hingibt und sich hoffnungslos in Erik verliebt hat. Erik hingegen, gespielt von Patrick Heinrich (40), steckt in einem Dilemma: Er liebt seine Frau Toni, hat jedoch ebenso tiefe Gefühle für Matilda entwickelt. "Erik geht gerade buchstäblich durch Himmel und Hölle", erklärt Patrick Heinrich jetzt gegenüber RTL und macht deutlich, dass jede Entscheidung weitreichende Konsequenzen haben wird.

Matilda kämpft derweil um ihre Liebe zu Erik – wohl wissend, wie schmerzhaft die Situation ist. "Gegen Gefühle kann man sich nicht immer wehren", so Anna-Katharina, die betont, dass Matilda sich nichts sehnlicher wünscht, als ehrlich geliebt und begehrt zu werden. Zugleich wird Toni, die von Olivia Marei (35) dargestellt wird, unverschuldet in dieses Liebeschaos hineingezogen. Während sich die Storyline immer weiter zuspitzt, betrachten die Schauspieler die Situation deutlich entspannter: "Ich habe mich gefreut, die Story mit Patrick zu spielen", erklärt Anna-Katharina gegenüber RTL, während Patrick ergänzt: "Als Schauspieler solche intensiven, konfliktreichen Geschehnisse spielen zu dürfen, ist ein Geschenk."

Privat verstehen sich die drei GZSZ-Stars trotz der explosiven Handlung bestens. Anna-Katharina schwärmt von Kollegin Olivia, die Toni verkörpert: "Ich mag Olivia richtig gerne, sie ist so cool und hilfsbereit", erzählt sie und verrät, dass am Set sogar scherzhaft darüber gesprochen werde, ob nicht einfach Toni und Matilda zusammenkommen sollten. Auch Olivia sprach kürzlich in einem Interview über die Dynamik am Set und verriet, dass sie eine Sache an ihrem Serien-Ehemann stört: "Der haut die ganze Zeit Sprüche raus und ich bin daneben immer total unlustig." Wie es für die drei Figuren jetzt weitergeht, bleibt spannend, doch Patrick verspricht, dass es "in jedem Falle hochdramatisch" wird.

GZSZ, RTL Olivia Marei als Toni, Patrick Heinrich als Erik und Anna-Katharina als Matilda Gerner

RTL Anna-Katharina Fecher, Schauspielerin

RTL / Rolf Baumgartner Toni (Olivia Marei) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

