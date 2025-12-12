"Musen": Laura Dern spricht gerne über ihre Eltern

Laura Dern (58) hat sich einen Monat nach dem Tod ihrer Mutter Diane Ladd in einem Interview mit der Los Angeles Times rührend über ihre Eltern geäußert. "Ich dachte zuerst: 'Das wird schwer, weil ich über meine Eltern sprechen muss'", räumte die Schauspielerin ihre Zweifel ein. Schließlich betonte sie allerdings frei heraus und stolz, dass ihre Eltern, Diane und Bruce Dern (89), immer ihre "Musen, Wegweiser und Lehrer" gewesen seien. "Ich habe noch nie ein Interview gegeben, ohne über meine Eltern zu sprechen, und so wird es auch immer bleiben", erklärte sie. Diane verstarb am 3. November im Alter von 89 Jahren in ihrem Zuhause in Ojai, Kalifornien, mit Laura an ihrer Seite. Auf Instagram gedachte Laura am 29. November, dem Tag, der ihr 90. Geburtstag gewesen wäre, ihrer Mutter mit liebevollen Worten: "Ich liebe dich, Mama."

Die offizielle Todesursache von Diane wurde als chronisches hypoxämisches Atemversagen, das durch idiopathische Lungenfibrose (eine Lungenerkrankung) kompliziert wurde, benannt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die dem Magazin People vorliegen. Am 10. November wurde sie kremiert. In der Vergangenheit hatten sich Diane und Laura, die zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann, dem Musiker Ben Harper, großzieht, als Schauspielerinnen mehrfach die Leinwand geteilt, darunter in Filmen wie "Alice lebt hier nicht mehr", "Wild at Heart" und "Rambling Rose". Die beiden veröffentlichten außerdem im Jahr 2023 das gemeinsame Buch "Honey, Baby, Mine", das auf tiefgründigen Gesprächen basiert, die dem Duo während Dianes Erkrankung stärkenden Zusammenhalt gegeben hatten.

Die beeindruckende Karriere von Diane Ladd war eine Inspiration für viele. Mit drei Oscar-Nominierungen und unzähligen filmischen Meilensteinen hinterließ sie einen bleibenden Eindruck in Hollywood. Besonders bekannt wurde sie für ihre Rolle in "Alice lebt hier nicht mehr", aus der später die erfolgreiche Sitcom "Alice" hervorging. Laura Dern, die in die Fußstapfen ihrer Mutter trat, bewunderte stets die künstlerische und einfühlsame Stärke ihrer Familie. Für Laura, die einst Psychologie und Journalismus studierte, war Diane nicht nur eine Mutter, sondern auch eine prägende Muse, die sie auf ihrem Weg als Schauspielerin und Mensch unermüdlich unterstützte. "Sie war die großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsame Seele, die nur Träume erschaffen können", betonte Laura laut People nach dem Tod ihrer Mutter. "Wir waren gesegnet, sie zu haben. Jetzt fliegt sie mit ihren Engeln."

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Ladd bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Dern im Januar 2020